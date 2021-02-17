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На Украине намерены исключить подачу воды в Крым с помощью дамбы

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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о беседе с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко по теме строительства дамбы для невозможности подачи воды на полуостров. Об этом в среду, 17 февраля, заявили в пресс-службе представительства.

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«Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду на временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Он пояснил, что позиция представительства является однозначной, согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

Ранее в феврале глава республики Сергей Аксенов выразил надежду на то, что водоснабжение в Крыму восстановится после таяния выпавшего снега. Глава республики напомнил, что сейчас активно наполняется Аянское водохранилище, которое является одним из трех для снабжения Симферополя.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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