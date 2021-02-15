Аксенов поручил решить проблему с мутной водой в домах Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить причину массовых жалоб на водоснабжение в республике, в частности на мутную воду в домах жителей Симферополя. Об этом он заявил в понедельник, 15 февраля, на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

«Основные темы обращений граждан — отсутствие водоснабжения, заявки по утечкам, качество воды. В основном город Симферополь — поселок Грэс, улицы Суходольная, Лизы Чайкиной. Целый блок пошел. Много вопросов, связанных с качеством воды. К сожалению, мутность высокая, цвет воды», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Аксенова, водоснабжение в Крыму после таяния выпавшего снега должно улучшиться.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что проблема отсутствия воды на верхних этажах из-за низкого давления в водопроводных сетях возникать не должна.

«Вопрос с верхними этажами мы должны давно забыть. Управляющие компании должны насосы поставить давным-давно в каждом без исключения доме. У нас проблем с подачей воды на верхние этажи быть не должно», — отметил он.

В свою очередь гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов подтвердил, что за прошедшую неделю в компанию поступило много жалоб на грязную вода, в том числе в восточной и северной частях города.

«Причина — недобросовестный подрядчик, который не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы загнали в город некачественную воду. В смысле та вода, которая была в трубе, просто пошла другим направлением, и все, что накопилось за десятки лет в трубе, понеслось обратно», — указал Баженов, добавив, что сброс воды пока невозможен из-за морозной погоды.

Он заверил, что подача воды с этого направления остановлена и до конца дня в дома поступит чистая вода из Аянского водохранилища.

По данным властей, за пятницу и субботу в Крыму выпало от 2 до 25 мм осадков. Из-за вторжения арктического холодного воздуха в Крыму 15 февраля ожидаются дождь, переходящий в снег, метель, гололедица и ветер до 35 м/с.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.