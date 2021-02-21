МИД Австрии предостерег ЕС от чрезмерных санкций из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассчитывает на новое решение ЕС о новых санкциях против России в связи с последними событиями в отношении блогера Алексея Навального. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Welt am Sonntag.

«В понедельник, 22 февраля, на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным. Поговорим о целенаправленных мерах против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство», — отметил министр в опубликованном интервью.

Шалленберг также высказал предположение о том, что министры иностранных дел, скорее всего, обратятся к Европейской службе иностранных дел (EAD) с просьбой предоставить список лиц и организаций, которые могут попасть под запрет на въезд в страну с дальнейшей блокировкой активов. По его словам, к подобному списку нужно относиться осторожно с юридической стороны.

«Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим», — пояснил министр.

Шалленберг также говорит о том, что ЕС нуждается в диалоге с Москвой. Однако в случае необходимости страны должны ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями.

Ранее, 16 февраля, ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Глава ведомства Константин Чуйченко отметил, что полученное требование ЕСПЧ об освобождении Навального беспрецедентно.

11 февраля о возможности введения антироссийских ограничений в ЕС сообщало агентство Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. Отмечалось, что рестрикции планируют наложить в ответ на заключение под стражу Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.