Австрия предостерегла ЕС от чрезмерной реакции на ситуацию с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что в понедельник, 22 февраля, руководители дипведомств стран ЕС будут согласовывать новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом дипломат заявил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 февраля.

«Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство», — уточнил министр.

Шалленберг заявил, что Австрия выступает за введение соответствующего санкционного списка, однако предостерег своих коллег от чрезмерной реакции на ситуацию с блогером, так как, по его словам, они рискуют «отпилить сук, на котором сами сидят». Санкции, по его словам, должны быть хорошо продуманы, в том числе и с юридической точки зрения.

При этом глава австрийского МИДа добавил, что ЕС нуждается в диалоге с Москвой, но в случае несогласия с ней должен ясно заявлять о своей позиции.

«Россия — это реальность по соседству с нами», — указал он.

11 февраля о возможности введения антироссийских ограничений в ЕС сообщало агентство Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. Отмечалось, что рестрикции планируют наложить в ответ на заключение под стражу Навального.

При этом Германия и Франция, как указывалось, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. По данным агентства, настаивают на введении ограничений Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния.

Отмечалось, что решение о санкциях могут принять 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

12 февраля Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

В этот же день официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России, идет.

18 февраля агентство Bloomberg снова писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с Навальным.

В начале февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.