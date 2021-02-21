За шаманом и за запахом Тувы: чего ждать от поездки в один из самых опасных регионов России

Тува — республика, лежащая на самой границе с Монголией, овеяна прежде всего криминальной славой. Регион действительно сложно назвать благополучным, однако у местных жителей есть другие, тоже вполне понятные, амбиции: они хотят привлечь сюда туристов. Корреспондент «Известий» съездил в этот край степей и горных озер вместе с командой сервиса «Туту.ру», чтобы посмотреть, что в Туве могут предложить гостям и на какой уровень не только комфорта, но и безопасности им стоит рассчитывать. И убедился, что иногда риск действительно может быть оправданным.

Через Саяны

Лететь из Москвы до столицы Тувы Кызыла около пяти часов. Разница во времени, как и с Красноярским краем, — четыре часа. Это значит, что полет обратно пройдет для вас почти без потерь во времени — если повезет с погодой, прилет придется почти на то же время, что и вылет.

Правда, прямые рейсы есть всего два раза в неделю. Если по времени вы с ними не угадаете — добраться до Тувы можно из Абакана (Хакасия). Путь неблизкий, зато дает возможность проехать по границе сразу трех регионов — через Хакасию, (совсем небольшую) часть Красноярского края и, собственно, Туву.

За шаманом и за запахом Тувы_3 Фото: Наталья Анисимова

В аэропорту Абакана водители, предлагая свои услуги, наперебой выкрикивают: «Ергаки, Ергаки!». Это национальный парк, расположенный на границе Красноярского края. Ехать до него несколько часов. От границы до столицы Тувы Кызыла — еще часа три.

В общем, дорога (когда-то проложенная по просьбе купцов и золотопромышленников) сложная, но впечатляющая. Граница республики проходит по живописному хребту Саян. И все местные, услышав, что вы добирались сюда от Абакана, сразу спрашивают: «Саяны видели?» — и замирают в ожидании реакции.

Так что если вы располагаете временем, стоит воспользоваться случаем, чтобы получить возможность увидеть красоту сибирской природы и величественное спокойствие Саян. Это гордость местных жителей по обе стороны хребта. И неспроста.

Справка «Известий» Тува к России присоединилась относительно недавно — в состав Российской империи республика, которая находится на самой границе с Монголией, вошла в 1911 году. Одной из советских республик она официально стала в 1944-м. Ближайшие зарубежные соседи — Монголия и Китай, российские — Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область и Бурятия. Название можно произносить по-разному — местные жители одинаково спокойно относятся и к «Туве», и к «Тыве». Общая численность населения — чуть больше 320 тыс. человек. В 2019 году республика по этому показателю занимала 78-е место среди 85 регионов России.

Золото скифов

Кызыл (население около 119 тыс. человек) — город небольшой и построенный сравнительно недавно. Основан был в 1914 году и раньше назывался Белоцарск.

Культурных достопримечательностей здесь две: Национальный музей Республики Тыва и монумент Центр Азии, установленный на берегу Енисея .

Главное сокровище республики (в самом прямом смысле) скрыто именно в музее — за тяжелой бронированной дверью и под пристальным присмотром двух охранников в полутемном зале хранится золото скифов . Около 30 кг золотых украшений в начале 2000-х годов археологи нашли в двух аржанах — как здесь называют курганы — в местной Долине царей, недалеко от самого Кызыла.

За шаманом и за запахом Тувы_1 Золото скифов в Национальном музее Республики Тыва Фото: commons.wikimedia.org

Здесь можно увидеть древний символ власти — золотую гривну: целые табуны миниатюрных золотых лошадей и шпильку с замысловатой головой оленя. Точная копия его сегодня венчает монумент Центр Азии.

В других залах можно узнать об истории Тувы и быте кочевых народов, увидеть стенд, посвященный уроженцу Тувы Сергею Шойгу (его портреты здесь можно найти в каждой школе), посмотреть традиционные юрты, а в соседнем здании — увидеть священные камни с надписями, сделанными в том числе на тибетском языке. Их собирали в разных концах страны.

В самом Кызыле достопримечательности на этом заканчиваются — город относительно новый и вряд ли может впечатлить необычной архитектурой или многообразием культурных точек. За основными впечатлениями нужно отправляться за его пределы .

Справка «Известий» Примерно в часе езды от Кызыла, в музее-заповеднике «Белдир-Кежии», находится памятник тувинской письменности, который стал победителем во всероссийском конкурсе самых необычных памятников, которые проводил сервис «Туту.ру».

Логистика

Тут, к слову, нужно сказать, что на общественный транспорт в республике лучше не рассчитывать . Железной дороги в республике нет. Автобусы есть только в больших городах. Междугородние тоже есть, но, по словам местных, существенно меньше, чем хотелось бы.

Сами жители говорят, что в основном полагаются на попутчиков — в каждом населенном пункте есть собственный чат в социальных сетях, куда водители из местных пишут о маршруте предполагаемой поездки. Все заинтересованные могут присоединиться, скинувшись водителю на бензин.

За шаманом и за запахом Тувы_2 Фото: Наталья Анисимова

Метод не для туристов, прямо скажем. Поэтому лучше либо заранее арендовать автомобиль (при наличии смелости и уверенности в собственных силах), либо обратиться в местный туристический центр — там предлагают организованные туры по окрестностям, например, на автобусах, а также готовы организовать отдельный транспорт, в зависимости от пожеланий гостя. У туристического центра (расположен на улице Красных партизан, недалеко от Центра Азии) есть свой сайт — он, правда, не всегда доступен.

Еще один момент, который стоит учесть, — между населенными пунктами (а они часто расположены довольно далеко друг от друга) тут почти нет сотовой связи . Так что все нужные карты лучше закачать заранее, да и с важными звонками не откладывайте до выезда.

Озера и горячие источники

А транспорт вам наверняка понадобится. Природа — после полезных ископаемых — еще один предмет республиканской гордости .

Виды — на горы, степи и степенный Енисей — впечатляют сами по себе. Кроме того, тут можно отправиться на охоту и рыбалку. В качестве альтернативы можно также поехать к одному из нескольких горячих источников или живописных озер. Если в Енисее купаться, по словам местных, бывает прохладно даже летом, то озера для этого — самое то.

Ближайшее к Кызылу озеро — Чакдай, расположено от него примерно в 100 км. Добраться туда можно на машине . А славится озеро в том числе золотыми песками, которые можно обнаружить в этой местности.

За шаманом и за запахом Тувы_4 Памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии», который выиграл во всероссийском конкурсе на самый необычный памятник, проводившемся сервисом «Туту.ру» Фото: Наталья Анисимова

Еще одно озеро — Торе-Холь, находится на южной границе, почти у самой Монголии . Туда добираться сложно, и на легковом автомобиле не проехать, даже если вас не пугает дальний путь. Туристов возят туда на «Уралах».

Список источников обширный, а выбор зависит прежде всего от медицинских показаний (специфика разная у каждого) и в немалой степени от того, на что вы готовы пойти, чтобы их увидеть.

Так, до двух — Шивилига и Арголика — добраться относительно несложно. Они находятся в центральном районе республики, то есть в зоне прямого доступа от столицы. Еще один, Уш-Белдир, находится на границе с Монголией . В переводе его название означает «слияние трех рек» — добираться туда придется примерно так же, как и до озера Торе-Холь. А самый труднодоступный, Чойган, скрывается на границе с Иркутской областью. Добраться туда своим ходом практически невозможно, летом людей доставляют рейсовые вертолеты — правда, если соберетесь ехать, будьте готовы, что вертолет придется подождать из-за погоды.

За шаманом и за запахом Тувы_7 Фото: Наталья Анисимова

Те, кто едет на лечение, к таким сложностям готовы — попасть туда можно по путевке, которая выдается сразу на несколько недель или на месяц. И за время пребывания люди успевают организовать там свое собственное тесное сообщество со своими праздниками и играми на открытом воздухе.

Кстати, стоит иметь в виду, что особенных удобств ни там, ни, судя по всему, где-либо еще на просторах Тувы ждать не стоит. У источников вы сможете получить информацию о том, как правильно купаться в них, чтобы не навредить здоровью, но туристической инфраструктуры там не будет .

Праздники

Охоту, рыбалку и купание в источниках лучше, конечно, планировать на лето.

Тем более что летом занесенная снегом степная страна преображается. Убедиться в этом просто, посмотрев, например, снимки местных блогеров в Instagram (кстати, их там довольно много).

За шаманом и за запахом Тувы_6 Национальная борьба хуреш Фото: Наталья Анисимова

На лето же приходится и большая часть наиболее туристических событий. Например, республиканский турнир по национальной борьбе хуреш (июнь), этнический фестиваль «Зов 13 шаманов» (июнь), всевозможные (вполне современные) состязания в местных горах и фестиваль местной живой музыки «Устуу-Хурээ» (июль).

А еще в начале весны здесь можно увидеть цветение багульника, которое, судя по фотографиям, готово состязаться с лавандовым провансом. Посмотреть на усыпанные лиловыми цветами горы можно в мае.

Шаманы

В республике две официальные религии — буддизм и шаманизм. При этом выбирать не обязательно, отмечают сами жители: многие одновременно посещают и шаманов, и буддийские монастыри .

Шаманы для Тувы — одновременно элемент повседневности, помощники и советчики в делах и еще один способ заинтересовать туристов. Сами шаманы это тоже прекрасно понимают — и, солидно поправив головной убор из перьев ворона или головы лося, готовы максимально подробно рассказывать о своей работе. По крайней мере те из них, кто присутствует на публичных праздничных обрядах.

За шаманом и за запахом Тувы_5 Фото: Наталья Анисимова

Для местных жителей у шаманов расценок нет — считается, что шаман не назначает цену за свои услуги, каждый сможет положить столько, сколько посчитает нужным (или сможет ). Какие правила действуют для туристов, которые несильно ориентируются в таком ценообразовании, выяснить так и не удалось. Но, приехав в Туву, посетить шамана можно — если захочется поездки с полным погружением в местную культуру, действовать лучше всего через официальные шаманские общества, которые можно найти в Кызыле.

Если же захочется посмотреть на работу сразу нескольких шаманов со стороны, можно приехать в середине февраля на местный Новый год (Шагаан-Ол) и ночью пойти посмотреть на обряд очищения огнем или посетить праздник «Зов 13 шаманов», который проходит в республике в июне.

Еда

Отправляясь в Туву, нужно быть готовым есть баранину — много, иногда очень много. Иногда — руками (но тут — как договоритесь). Иногда — для разнообразия — можно будет обойтись субпродуктами: скажем, колбасой из бараньей печени, завернутой в баранье сало . Расслабляться не стоит: как только вы покончите с колбасами, вам, скорее всего, снова подадут баранину. Справедливости ради скажем, что готовить ее в республике действительно умеют.

Еще один специалитет, который вы сможете попробовать буквально везде, — традиционный соленый чай с молоком. Напиток на любителя, но для понимания культуры попробовать стоит. В идеале — сидя в юрте.

За шаманом и за запахом Тувы_7 Фото: Наталья Анисимова

Второй национальный напиток — молочная водка крепостью около 15%. Кстати, стоит иметь в виду, что на продажу алкоголя в республике действуют строгие ограничения — купить его в магазинах можно только в будни с 11:00 до 15:00 . На рестораны и бары ограничение не распространяется, но и ресторанов с барами тут немного.

А вот что здесь можно найти без ограничений — так это кисломолочные продукты из очень вкусного и свежего коровьего молока (благо умиротворенных и вполне благодушных коров здесь можно встретить практически повсюду).