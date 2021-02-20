Актриса Добровольская поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым в театре

Актриса Евгения Добровольская рассказала, что много раз играла на одной театральной сцене с актером Андреем Мягковым. Воспоминаниями об артисте Добровольская поделились 20 февраля во время церемонии прощания с Мягковым.

«Он жестко озвучивал [замечания об актерской работе], не был добреньким, и это было правильно. Было одно восхищение, когда ты видел одобрение в его глазах, понимал, что да, имеешь право стоять с ним на сцене. Они уходят... совсем навсегда, а мы остаемся», — сказала Добровольская.

Артистка также отметила, что Мягков всегда был верен своим принципам и считал, что личную жизнь нужно скрывать от общественности. Публике актер хотел, по ее словам, запомниться своими ролями в кино и театре.

«Роли, которые он создал, — невероятные и замечательные, и тем, кому посчастливилось его видеть на сцене в театре, это просто счастливые люди, и у них наверняка перевернутая жизнь», — добавила актриса.

Прощание с Андреем Мягковым началось ранее в этот же день в МХТ имени Чехова. Проститься с ним пришли его коллеги по сцене и киноплощадке. Венки направили президент России, Министерство культуры страны, киноконцерн «Мосфильм» и театры столицы.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

18 февраля Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.