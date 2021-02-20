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Врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления витамина D

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Терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева 20 февраля рассказали об опасности, с которой могут столкнуться люди, которые принимают витамин D без соответствующего назначения врача.

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Они отметили, что в период пандемии коронавируса люди стали больше принимать витамина D для укрепления иммунитета, и предупредили о ряде побочных эффектов.

«Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию», — отметила Уклеина в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь, Алексеева предостерегла, что чрезмерное употребление витамина может вызвать зуд кожи, головную боль и тошноту. По ее словам, необходимо соблюдать суточную норму витамина D — 600 МЕ.

Кроме того, врач напомнила, что при избытке этот витамин может откладываться в почках, печени, а также кровеносных сосудах.

15 февраля главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижает число случаев тяжелого течения коронавируса.

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