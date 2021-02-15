Названы сокращающие риск осложнений при коронавирусе витамины

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала в понедельник, 15 февраля, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижает число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции.

«Те, кто были хорошо обеспечены витаминами D, C и цинком, оказались в выигрышном положении — они заболевали реже, и болезнь протекала легче», — сказала она на пресс-конференции НСН.

По словам эксперта, витамины следует употреблять в рекомендуемых на упаковке дозах и не ждать от них сверхэффекта. Для витамина D это 10 мг в сутки, предельная доза — 15 мг. Коденцова подчеркнула, что именно витамина D россиянам не хватает больше всего. Также она рекомендовала принимать комплексы витаминов, что позволит создать условия для лучшего их усвоения.

Накануне сообщалось, что в результате опроса людей, которые перенесли коронавирус, было выявлено свыше 100 последствий COVID-19.

Кроме таких симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени, сообщает телеканал «360».

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.