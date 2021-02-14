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Переболевшие назвали симптомы длительного COVID-19

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Люди, которые перенесли коронавирус, рассказали о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News в воскресенье, 14 февраля.

Жительница Великобритании Сэмми Макфарланд сообщила телеканалу, как она и ее дочь-подросток перенесли коронавирус. Теперь женщина руководит группой поддержки семей детей, которые перенесли это заболевание. Она инициировала анонимный опрос, в котором участвовали более 300 переболевших. В результате было выявлено свыше 100 последствий COVID-19.

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Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.

Переболевшие отмечали, что последствия этого заболевания дают о себе знать даже через год.

Длительный COVID-19 — термин, который используется для описания эффектов этой инфекции, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.

Ранее в этот же день главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у человека, который перенес коронавирус, после выздоровления в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессия. По его словам, это происходит из-за нехватки гормона триптофана, поскольку сильно нарушается гормональный фон.

Он подчеркнул, что в России есть протоколы поддержки и восстановления после этого вируса. Они включают прием витаминов, диету, поддерживающие препараты.

В январе китайские ученые назвали самые распространенные длительные последствия коронавирусной инфекции. Среди них — усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, беспокойство и депрессия.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря позапрошлого года в городе Ухань в Китае. За несколько месяцев болезнь охватила более 219 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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