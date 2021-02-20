Суд в Новосибирске отказался арестовать сбившего женщину с ребенком водителя

В Новосибирске Кировский районный суд в пятницу, 19 февраля, вновь отказал следователям СК в аресте водителя, который во дворе жилого дома сбил на машине женщину с ребенком в коляске. Об этом в пятницу, 19 февраля, говорится в сообщении суда.

Отмечается, что суд отказал в избрании меры пресечения в отношении 48-летнего водителя в виде домашнего ареста.

Инцидент произошел 15 февраля во дворе жилого дома на улице Александра Чистякова. Сибирячка вышла на прогулку со своей годовалой дочкой и сделала замечание курьеру, припарковавшемуся на газоне у ее дома. В ответ водитель автомобиля Toyota Corolla сбил стоявшую на проезжей части 36-летнюю женщину с коляской. Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги. Ребенок в коляске не пострадал.

Следователи регионального СУ СК России возбудили уголовное дело о покушении на убийство женщины с ребенком из хулиганских побуждений.

17 февраля проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

В четверг, 18 февраля, Кировский райсуд Новосибирска в четверг отказал следователям СК в аресте водителя. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным ходатайствовать перед вышестоящим прокурором об обжаловании постановления районного суда.

«Следователям известны случаи, когда подобные решения приводили к негативным последствиям и повторному нарушению законодательства. Так, в 2020 году по отклоненным судами ходатайствам следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу скрылся 21 человек, из них больше половины совершили новые преступления», — говорится в сообщении СК.

В пятницу суд рассмотрел новое ходатайство следствия — о домашнем аресте обвиняемого, и также отказал. Прокурор также заявила, что основания для удовлетворения ходатайства отсутствуют, поскольку не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде домашнего ареста, пишет сайт kp.ru.

«Оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, не имеется. Сведений о том, что обвиняемый ранее скрывался от органа следствия, также не представлено», — пояснили решение в суде.

Там добавили, что фигурант уголовного дела не является судимым, потому оснований полагать, что он продолжит заниматься преступной деятельностью, нет.