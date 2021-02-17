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Прокуратура начала проверку после наезда автомобиля на сибирячку с ребенком

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Прокуратура в Новосибирске начала проверку по факту наезда водителя на женщину с коляской. Об этом в среду, 17 февраля, REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

В ведомстве проводят проверку соблюдения прав несовершеннолетнего, а также взяла на контроль результаты проверки органов предварительного расследования.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из дворов Кировского района города. Водитель автомобиля марки Toyota наехал на женщину с детской коляской из-за замечания о парковке в неположенном месте. 36-летняя женщина упала на дорогу вместе с коляской, в которой был ребенок, и получила травму.

Женщину госпитализировали с переломом ноги, отмечает сайт kp.ru. водителя задержали и доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений.

48-летний задержанный, который оказался курьером, заявил, что он собирался ехать, когда дорогу ему преградила женщина с ребенком.

«Сажусь в машину. Только начинаю трогаться, подходит женщина и начинает ругаться, почему я стою на газоне. Только (трогаюсь) вперед, она мне дорогу перегораживает. Я вызываю ДПС», — приводит слова мужчины телеканал «360».

По его словам, она трижды перегораживала ему выезд, после чего попала под колеса. Молодая мать пыталась заблокировать машину курьера до приезда полицейских. Соседка пострадавшей, которой курьер привез продукты, описала его как доброго и вежливого человека.

Как отмечает телеканал «Звезда», следствие установило, что в 1999 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Следователи также планируют обратиться в суд, чтобы подозреваемого поместили под стражу, пишет «Москва 24».

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