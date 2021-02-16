В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания

В Новосибирске водитель совершил наезд на женщину, которая прогуливалась по двору с коляской, сообщается в понедельник, 15 февраля, на странице «Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Александра Чистякова в Кировском районе. Отмечается, что женщина с коляской вышла на прогулку, после чего подошла в автомобилю Toyota Corolla и сделала замечание водителю из-за парковки в неположенном месте.

На ролике с места событий видно, как после краткого разговора водитель разворачивает машину и совершает наезд на женщину, зацепив коляску с ребенком.

По информации сообщества, женщину с переломом правой ноги доставили в больницу.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что ведется административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Ставропольском крае задержали подозреваемого в наезде на двух школьниц. В отношении мужчины, скрывшегося с места ДТП, возбуждено уголовное дело.