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Наехавшего на двух школьниц водителя задержали на Ставрополье

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Подозреваемого в наезде на двух школьниц задержали в Ставропольском крае. В отношении мужчины, скрывшегося с места ДТП, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в станице Григорополисской в Новоалександровском районе. По данным правоохранительных органов, поздно вечером 13 февраля автомобиль Ford Focus сбил двух 16-летних девочек на тротуаре. Кроме того, машина врезалась в забор, пишет NewsTracker. Водитель не стал оказывать помощь пострадавшим школьницам и скрылся с места происшествия.

Личность водителя была установлена после изучения записей с камер видеонаблюдения. 40-летний житель станицы задержан.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью двум лицам. Пострадавшие девочки находятся в больнице.

6 февраля сообщалось о наезде на двух пешеходов автомобиля каршеринга. Пострадавшие переходили дорогу на улице Флотской.

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