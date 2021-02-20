Масштабное обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

Масштабное обрушение произошло в помещениях Норильской обогатительной фабрики. Об этом 20 февраля сообщили в МЧС России.

На предприятии обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на общей площади 200 кв. м. Объем завалов составляет 10 тыс. кубометров.

По данным «Известий», в общей сложности под завалами могли оказаться восемь человек. Двое сумели спастись самостоятельно, четырех человек извлекли из-под завалов спасатели. Один из них находится в состоянии средней тяжести.

Спасатели продолжают поиски двоих оставшихся под завалами. В поисковых мероприятиях и разборе конструкций задействован 71 человек и 13 единиц техники.

Ранее, 13 февраля, в «новой Москве» обрушился ангар пушно-мехового комплекса. В результате происшествия пострадали семь человек.