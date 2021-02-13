Два человека оказались под завалами обрушившегося ангара в «новой Москве»

Ангар пушно-мехового комплекса в «новой Москве» обрушился на площади 200 кв. м, предположительно, из-за тяжести снега. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами, сообщает телеканал РЕН ТВ 13 февраля.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, одного человека уже вытащили из-под завалов и передали медикам. Принимаются все меры по извлечению второго человека, заверили в ведомстве.

Еще пять человек получили легкие травмы, уточняет РЕН ТВ.

Ранее 13 февраля ангар обрушился в Людиново Калужской области, из-под завалов было извлечено тело мужчины. Личность погибшего установлена, это собственник помещения. Отмечалось, что поисковые работы на месте происшествия продолжаются, спасатели ищут сына мужчины, который, по предварительным данным, находился внутри здания в момент обрушения кровли.