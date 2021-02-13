Прямой эфир
Спорт
Россияне пришли вторыми на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам
Спорт
Нападающий «Барселоны» назван лучшим молодым футболистом планеты
Мир
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
Мир
В Польше допустили передачу штамма COVID-19 от норок человеку
Мир
Эксперт предрек украинской экономике «сильнейший удар» от Китая
Общество
Инфекционист напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19
Мир
В США российские атомные подлодки назвали реальной угрозой для НАТО
Общество
Москвичей предупредили о продолжении метели и усилении ветра
Мир
В МИДе объяснили ротацией отъезд ряда дипломатов РФ из Лондона

Два человека оказались под завалами обрушившегося ангара в «новой Москве»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ангар пушно-мехового комплекса в «новой Москве» обрушился на площади 200 кв. м, предположительно, из-за тяжести снега. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами, сообщает телеканал РЕН ТВ 13 февраля.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, одного человека уже вытащили из-под завалов и передали медикам. Принимаются все меры по извлечению второго человека, заверили в ведомстве.

Еще пять человек получили легкие травмы, уточняет РЕН ТВ.

Ранее 13 февраля ангар обрушился в Людиново Калужской области, из-под завалов было извлечено тело мужчины. Личность погибшего установлена, это собственник помещения. Отмечалось, что поисковые работы на месте происшествия продолжаются, спасатели ищут сына мужчины, который, по предварительным данным, находился внутри здания в момент обрушения кровли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021