Лавров назвал отношения России с ЕС «разорванными в клочья»

Отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья», отметил в пятницу, 19 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с «РБК ТВ».

«Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью В.Р. (Владимиру Рудольфовичу. — Ред.) Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США [Барак] Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны «в клочья», — сказал глава ведомства.

По его мнению, нормализации отношений с ЕС препятствует предвзятость.

Лавров напомнил, как в мае 2019 года занимавший тогда пост главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию старым врагом Евросоюза, который «снова заявляет о себе и снова представляет угрозу».

«Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — добавил министр.

Министр иностранных дел России добавил также, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя были обрушены, например, как и Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел РФ и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.

18 февраля агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Также издание сообщало о возможности введения антироссийских ограничений 11 февраля. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. Отмечалось, что рестрикции планируют наложить в ответ на заключение под стражу Навального.

При этом Германия и Франция, как указывалось, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. По данным агентства, настаивают на введении ограничений Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния.

Решение о санкциях могут принять 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщали источники агентства.

В свою очередь, в МИД РФ указали, что в случае введения санкций последует соразмерный ответ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против России уже стали «рутиной западного мировоззрения».

12 февраля Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

В этот же день официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России, идет.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствовала бы введение жестких санкций против России, политическая воля на продолжение диалога должна возобладать. По его словам, разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью». Россия не приветствует это, добавил он.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.