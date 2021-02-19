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В США две женщины оделись как пожилые для получения второй дозы вакцины

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В американском штате Флорида, в округе Орандж, две жительницы оделись как пожилые для получения второй дозы вакцины от COVID-19. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает телеканал WKMG-TV.

«Медики, которые осуществляют прием пациентов на прививку от коронавируса, заметили, что пациентки выглядят забавно, поэтому не допустили их к вакцинации», — сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино.

Оказалось, что возраст одной женщины составляет 33 года, другой — 34.

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Он также отметил, что, несмотря на действительность карт вакцинации, у женщин произошли некоторые проблемы с подтверждением подлинности удостоверения личности и водительских прав.

«Не знаю, как им удалось избежать задержания в первый раз, но они пришли получить еще одну прививку. Шляпки, перчатки, очки — им, вероятно, было за 20», — сказал Пино на брифинге в четверг, 18 февраля.

По его словам, остается неподтвержденной информация, согласно которой женщины могли получить первую дозу вакцины. На данный момент проводится расследование. Представители офиса шерифа округа, которые прибыли в медицинский центр, выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения.

«После инцидента в центре вакцинации была усилена охрана», — отмечает Пино.

Ранее18 февраля стало известно, что американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины к зарубежным странам из-за нехватки подобных препаратов американского производства. По сообщению The Washington Post, на данный момент препараты американских компаний Pfizer и Moderna, которые используются в стране для вакцинации населения, готовы предоставить минимум 13 государств для проведения данной процедуры дипломатов Соединенных Штатов.

Ранее 12 февраля президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Американский лидер отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов. Также президент США добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.

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