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Мэр Лондона привился от коронавируса

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Мэр Лондона Садик Хан сделал первую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в пятницу, 19 февраля, в Twitter.

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«Очень рад и очень благодарен за то, что меня сегодня пригласили на вакцинацию от COVID-19. Мой посыл всем, кто сомневается, делать ли прививку: она безопасна, эффективна и спасет жизни», — написал он в комментарии к снимку, на коротком ему ставят вакцину.

10 февраля сообщалось, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавируса.

Ранее, 9 января, было объявлено о том, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип были привиты вакциной от COVID-19, передает RT.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны

К середине февраля правительство Великобритании намерено привить около 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем. Предполагается, что к началу мая вакцинировать начнут всех жителей страны старше 50 лет.

Ранее 19 февраля глава германского института Роберта Коха Лота Вилер заявил, что британский вариант коронавируса быстро распространяется в Германии, что осложняет борьбу с пандемией, пишет REGNUM.

Также он высказал опасение, что если британский штамм продолжит распространяться, то в ближайшие недели «будет всё больше вспышек заболеваемости среди молодых людей».

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