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Принц Чарльз с супругой привились от коронавируса

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Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Sky News.

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Информации о том,где и когда супруги привились, не приводится.

Ранее, 9 января, было объявлено о том, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип были привиты вакциной от COVID-19, передает НСН.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны

К середине февраля правительство Великобритании намерено привить около 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем. Предполагается, что к началу мая вакцинировать начнут всех жителей страны старше 50 лет.

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