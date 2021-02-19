В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19

Британский вариант коронавируса быстро распространяется в Германии, что осложняет борьбу с пандемией. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине 19 февраля глава германского института Роберта Коха Лота Вилер.

«Британский вариант распространяется всё сильнее в ФРГ. Этот штамм более заразен и, вероятно, более опасен. Мы должны подготовиться к тому, что борьба с пандемией, таким образом, осложняется», — приводит слова Вилера газета Die Welt.

Он также высказал опасение, что если британский штамм продолжит распространяться, то в ближайшие недели «будет всё больше вспышек заболеваемости среди молодых людей».

Кроме того, по словам Вилера, Германия снова оказалась у поворотной точки: многие регионы вышли на плато по числу новых случаев COVID-19, но оно всё еще слишком высокое.

Власти Германии 10 февраля приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

Вместе с этим с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские. Решение об открытии школ остается за руководством федеральных земель.

Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, в частности, торговых точек, музеев и других заведений.

По признанию канцлера Германии Ангелы Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.