Отдать и поделить: Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС

Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом «Известиям» заявили в белорусском минфине . Сейчас между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты, уточнили в ведомстве. В Госдуме сообщили, что деньги, вероятно, пойдут на поддержку белорусских госпредприятий — тяжелого машиностроения, аграрного и медицинского секторов. В парламенте Белоруссии «Известиям» подтвердили, что Александр Лукашенко отправляется в Москву поднимать финансовые вопросы, но уточнили: едет «не с просьбами , а для обсуждения экономической консолидации». Как заявили 19 февраля в Кремле, встреча двух лидеров пройдет 22-го числа в Сочи.

Пересмотру подлежит

В 2011 году правительства Белоруссии и РФ достигли договоренности о предоставлении российской стороной Минску экспортного кредита в сумме до $10 млрд для строительства Белорусской АЭС в Островце.

Однако, как уточнили «Известиям» в минфине республики, согласно текущим оценкам, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования .

«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон », — говорится в ответе министерства.

О какой сумме остатка и каких конкретно проектах идет речь, в ведомстве не уточнили. Однако, по данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд от общей суммы. В российском министерстве не ответили на запрос «Известий».

Неиспользованный остаток кредитных средств может быть направлен на поддержку белорусских предприятий, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий .

— Это в первую очередь будут предприятия тяжелого машиностроения , которые поставляют продукцию в том числе в Россию. А также аграрный сектор , производители удобрений. Помимо этого, поддержка может быть оказана медицинским предприятиям , особенно по линии кардиологических предприятий и лекарств. Поскольку РФ заинтересована в закупке и реализации этой продукции, — уточнил парламентарий.

Глава комитета Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил, что РФ может выделить дополнительные средства на приоритетные проекты в Белоруссии, это необязательно будут остатки кредита 2011 года.

— Был такой же пример у нас с Вьетнамом, когда шли переговоры о строительстве у них АЭС, но они отказались. В итоге эти средства пошли на другие совместные проекты. В случае с Белоруссией надо смотреть, сфер совместного сотрудничества достаточно. На другие проекты могут быть выделены и дополнительные средства, помимо того кредита, — подчеркнул политик.

14 июля прошлого года в Москве в ходе визита белорусского премьера был подписан документ, который подразумевает внесение изменений в межправсоглашение «О предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года». Стороны договорились увеличить срок кредита на два года, а также снизить проценты до 3,3% , причем ставка станет фиксированной, до подписания соглашения она была плавающей.

по-братски Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Протокол должны ратифицировать парламенты обеих стран. В начале февраля 2021 года стало известно, что правительство РФ внесло его на одобрение в Госдуму. Рассмотрение вопроса запланировано на 10 марта.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко летом заявлял, что подписанный протокол «позволит республике сэкономить миллионы долларов», поскольку в совокупности это даст возможность улучшить показатели проекта строительства БелАЭС и снизить затраты на обслуживание госкредита.

Справка «Известий» БелАЭС в Островце состоит из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 общей мощностью до 2400 МВт. Для ее строительства выбран проект «АЭС-2006» нового поколения «3+» с улучшенными показателями, которые соответствуют самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности. 7 ноября первый энергоблок был выведен на мощность 400 МВт. Через три дня минэнерго Белоруссии заявило о временном прекращении поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в соответствии с программой «Энергетический пуск». В январе 2021 года блок был выведен на номинальный уровень мощности. С его запуском Белоруссия экономит на покупке газа около $750 тыс. в день, уточнил в декабре Роман Головченко. 12 февраля Европарламент принял резолюцию, призывающую Минск остановить строительство и запуск АЭС «в связи с опасениями за ее безопасность». Белорусское минэнерго назвало резолюцию «примером двойных стандартов».

Испытание пройдено

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . 19 февраля в Кремле сообщили, что переговоры пройдут в Сочи.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Александр Лукашенко во время визита в РФ может попросить о дополнительном кредите в $3 млрд. Однако в белорусском минфине не подтвердили эту информацию. Опроверг ее и сам Лукашенко.

— Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить, — заверил белорусский лидер. — Есть вопросы поважнее: обеспечение обороны, безопасности нашего государства.

по-братски Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (слева направо) во время встречи Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ

Президент республики также анонсировал встречу с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, на которой Лукашенко планирует обсудить «самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют».

— Обсуждаться могут любые вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Президент заявил, что он едет туда не с просьбами, а для обсуждения актуальных вопросов экономической консолидации между Белоруссией и Россией и в регионе в целом , — рассказал «Известиям» председатель международной комиссии палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных.

Политик уточнил: лидеры затронут и дальнейшее углубление сотрудничества по транзиту белорусских грузов. 19 февраля Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ.

По словам Виктора Водолацкого, в ходе переговоров будут утверждены пять дорожных карт, которые были подготовлены межправкомиссией Союзного государства .

— Также стороны затронут вакцинацию и производство «Спутника V» в Белоруссии . Для России важно, чтобы граждане союзной страны получили прививки. В первую очередь это касается прибывающих на работу в РФ — многие белорусы заняты в аграрном секторе, перед началом весеннего сезона нужно, чтобы они получили вакцину, — пояснил политик.

Леонид Калашников уточнил, что лично беседовал с Александром Лукашенко 12 февраля во время Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске.

— Президент сказал, что обеспокоен тем, что происходит в России, поскольку аналогичные акции проходили и в Белоруссии. Несомненно, наши страны атакуют, и эти операции координируются по одной схеме . Потому в центре обсуждения во время встречи двух президентов, помимо экономических вопросов, будут также вопросы безопасности обеих стран, — заявил депутат.

Политолог Евгений Прейгерман напомнил, что прошлая встреча двух глав состоялась на пике политического кризиса в Белоруссии, тогда у Лукашенко была четкая повестка, связанная с противостоянием.

по-братски Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— Сейчас власть считает, что непосредственная опасность кризиса уже отведена, а поэтому более стратегически можно разговаривать с Россие й. Будут затронуты финансовые вопросы. В том числе переориентирование части кредита, не использованного для строительства БелАЭС, — пояснил эксперт «Известиям».

По его мнению, необходимость ежегодно выплачивать существенные суммы по ранее полученным кредитам — постоянная проблема для Белоруссии. Сейчас деньги могут понадобиться для поддержки госпредприятий, оказавшихся в наиболее сложной ситуации из-за западных санкций .

18 февраля стало известно, что США ввели новые ограничения в отношении 43 граждан Белоруссии за «подрыв демократии». Об этом говорилось в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Позднее обновила свой санкционный список и Великобритания. В него вошли 27 человек — чиновники, судьи и представители силовых ведомств.