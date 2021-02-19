«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Европы ниже 30%

Установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году. Об этом 19 февраля заявили в «Газпроме».

По его данным, из европейских подземных хранилищ отобрано уже 55,5 млрд кубов. Этот показатель на 27,6% больше, чем за зимний сезон 2019–2020 годов.

«Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%», — приводит сообщение госкорпорации «РИА Новости».

16 февраля запасы в ПХГ Франции сократились ниже уровня в 30%, а за полтора месяца с начала текущего года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.

12 февраля в «Газпроме» заявили, что Германия за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% к показателям прошлого года. Заполненность немецких ПХГ снизилась до уровня 37%.