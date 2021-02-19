Путину доложили о завышении стоимости строительства детсадов в Хакасии

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 февраля, сообщил о завышении стоимости строительства детских садов в Хакасии.

«В Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты», — сказал Чиханчин.

В ходе совещания он также рассказал, что совместно с Федеральной антимонопольной службой России было выявлено около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 млрд рублей.

«В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование — у нас комплексный план, — демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки», — отметил глава Росфинмониторинга.

Летом 2020 года в Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности по факту завышения стоимости строительства детского сада. За возведение здания подрядчикам было переплачено 15 млн рублей, отмечали в Генпрокуратуре.

Тогда уточнялось, что нарушения выявили в ходе надзора за реализацией национальных проектов, в том числе «Демографии».