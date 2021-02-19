Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках
Экономика
Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки
Мир
Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
Мир
Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»
Общество
Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19
Авто
В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
Экономика
Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
Общество
Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

Путину доложили о завышении стоимости строительства детсадов в Хакасии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 февраля, сообщил о завышении стоимости строительства детских садов в Хакасии.

Развязали сроки: Мишустин назвал камчатский долгострой разгильдяйством
Возведение новой краевой больницы будет вестись под контролем правительства

«В Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты», — сказал Чиханчин.

В ходе совещания он также рассказал, что совместно с Федеральной антимонопольной службой России было выявлено около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 млрд рублей.

«В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование — у нас комплексный план, — демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки», — отметил глава Росфинмониторинга.

Летом 2020 года в Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности по факту завышения стоимости строительства детского сада. За возведение здания подрядчикам было переплачено 15 млн рублей, отмечали в Генпрокуратуре.

Тогда уточнялось, что нарушения выявили в ходе надзора за реализацией национальных проектов, в том числе «Демографии».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021