Сказка – ложь, да в ней доход: «Последний богатырь» идёт на рекорд

Бокс-офис «Конька-Горбунка», нового хита российского кино (уже в прокате), даже при карантинных ограничениях достигнет отметки в миллиард рублей, считают эксперты, но основную выручку картина сделает на ТВ и интернет-платформах. Ожидаемая в декабре третья часть франшизы «Последний богатырь», вероятно, превысит планку в 3 млрд руб. и станет самым кассовым российским фильмом в истории. Среди новичков в фэнтези могут появиться продюсеры Тимур Бекмамбетов, Рубен Дишдишян, студия «ТРИТЭ» и «Водород» — те, кто уже выпустил картины-миллиардники в других жанрах. «Известия» выяснили, каковы шансы фильма-сказки стать главным трендом отечественной киноиндустрии.

Первый рыцарь

До выхода «Последнего богатыря» у большинства экспертов киноиндустрии было ощущение, что фильм-сказка, важнейший жанр советского кино с целой библиотекой шедевров, умер если не навсегда, то надолго. С треском провалилась «Книга мастеров», хотя ее и делали при участии американских супервайзеров и задействовали мощности российского «Диснея». Сдержанно приняла публика «Лесную царевну», отвернулась от «Зови меня Джинн». Фэнтези «Он — дракон» от продюсера Тимура Бекмамбетова с трудом заработало 130 млн рублей, хотя в производстве стоило в два раза дороже и отличалось зрелищностью и мелодраматизмом. Правда, потом фильм стал хитом в Китае и оказался самой прибыльной нашей картиной за рубежом в 2016 году. По большому счету, к моменту выхода «Богатыря» единственным по-настоящему успешным примером жанра был «Призрак» с Федором Бондарчуком и Семеном Трескуновым.

Сказка - ложь Кадр из фильма «Призрак» Фото: Наше Кино

Причины неудач назывались разные. Основные — сценарий и нехватка денег. Продюсеры отмечают, что труднее всего придумать историю — чтобы она действительно держала семейную аудиторию у экранов и заставляла бы к себе возвращаться. Ведь лучшие наши фильмы-сказки смотрят и пересматривают уже несколько поколений, значит, замах сразу должен быть на это.

— Главная трудность тут не производственного, а творческого характера, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» один из продюсеров франшизы «Последний богатырь» Владимир Верещагин. — Надо написать современную сказку. То есть, фактически, современное фэнтези. Отличие в том, что в сказке ничего не надо объяснять и все возможно, следовательно, зритель меньше верит — и меньше «подключается» к сюжету. А у фэнтези есть законы волшебства, которые незыблемы, как законы физики в нашем мире.

Сценарий первого «Богатыря» писался более двух лет. Второго — чуть быстрее, тематика и тональность уже были заданы. Но все равно оставались высокие требования к сюжету, образу главного героя и его эволюции. В противном случае случилась бы имитация контента, когда на экране формально есть все слагаемые, но результат оставляет зрителя равнодушным. Кроме того, история должна удивлять, подчёркивает продюсер. Надо рассказать нечто, давно известное с новыми фактами. Скажем, кольчуга Финиста — не металлические кольца, а перья, и это касается всего реквизита. Для второго «Богатыря» были созданы принципиально различные образы 33 богатырей и оригинальная трактовка Колобка.

Сказка - ложь Колобок из фильма «Последний богатырь: Корень зла» Фото: Дисней Студиос

— Колобок, если вдуматься, персонаж зловещий, — считает Верещагин. — Это ведь отрубленная голова, говорящий хлеб с глазами и зубами. Как сделать так, чтобы он был хоть немного обаятелен? Понадобились невероятные усилия художников, аниматоров и актера Гарика Харламова, который развернул палитру от задушевной сиротской нотки к разухабистому, удалому смеху.

Важная составляющая — локации, правильно найденная и снятая природа. Место должно выглядеть сказочно, недаром создатели «Последнего богатыря» и «Конька-горбунка» гордятся специально выстроенными для съемок волшебными городами.

Выбирать себе коней

«Конек-горбунок» стал фильмом-событием задолго до старта, беспрецедентные для российского кино компьютерные эффекты и декорации подогревали интерес аудитории более трех лет, пока велась работа.

Фильмы-сказки, или фэнтези — самые дорогие проекты в мире, напоминает продюсер «Конька-горбунка» Сергей Сельянов. Они требуют мирового уровня специалистов на всех стадиях производства, начиная со сценарного.

— Навыки создания такого рода историй были практически утеряны, — убежден Сельянов. — Только сейчас наш кинематограф готов к тому, чтобы такие фильмы производить системно. В том числе благодаря Фонду кино и частным инвесторам, готовым рисковать деньгами. Если бы у меня сейчас было два сценария сказок, я бы их запустил немедленно.

Впрочем, у Сельянова есть один «сказочный» проект — «Маленький Мук», который разрабатывался как копродукция с ОАЭ. Была собрана команда, выбрана натура, сегодня картина была бы уже готова, если бы со стороны зарубежного партнера не вышла заминка. В ближайшее время Сельянов планирует возобновить проект, но уже, вероятно, собственными усилиями.

Сказка - ложь Кадр из фильма «Конек-горбунок» Фото: СППР

Большую роль для развития жанра сыграло удешевление компьютерных технологий, полагает продюсер. Например, первый сценарий «Конька-горбунка» написал еще Сергей Овчаров в 2003 году. Стали считать и поняли, что стоить это будет безумно дорого. Гораздо дороже, чем стоил в итоге «Конек» сегодня, а его бюджет составил почти 800 млн. руб., это, например, в два раза больше, чем у «Притяжения» или первого «Последнего богатыря» (да и второй стоил дешевле). Из них безвозвратные средства Фонда кино — 400 тысяч, то есть для студии фильм окупится уже в кино, если соберет миллиард, что, по мнению экспертов, вполне реально. Это, конечно, не два миллиарда картины «Последний богатырь. Корень зла», но не стоит забывать, что за всю историю российского проката лишь 16 фильмов достигли миллиардной планки. Только что ее с трудом смогла преодолеть пиксаровская «Душа», суперблокбастер от лидера мировой анимации.

— На фоне таких успехов российские продюсеры тоже задумаются, не снять ли им сказку, — предположила в беседе с «Известиями» главный редактор сайта «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — Кажется, у нас в кинотеатрах останутся два вида фильмов: военные и сказки. Для современности на экране места нет. Но сказка — сложный в производстве продукт. И дорогостоящий. Многие проекты проваливались, потому что создатели не могли добиться того уровня качества, к которому привыкла молодая и требовательная аудитория. Чтобы ее зацепить, придется постараться. Для этого нужно оптимизировать производственные процессы и бюджеты.

По мнению Ромодановской, в стране есть несколько продюсеров, которые действительно могут справиться с задачей поднять производство фильмов-сказок. В жанре могут появиться Тимур Бекмамбетов, Рубен Дишдишян, студия «ТРИТЭ» и «Водород», то есть те, кто уже сделал картины-миллиардники в других жанрах. Вопрос лишь в том, найдут ли они сценарии, которые заставят их поверить в такие проекты.

— Комедии все же останутся самым перспективным жанром, и остальные им не соперники, — сказал «Известиям» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. — Именно там можно при минимальных вложениях получить сверхприбыль. А сказку на коленке сделать не получится. Сама ее идея подразумевает что-то очень масштабное и красивое, но даже это не гарантирует успеха.

Сказка - ложь Кадр из фильма «Эбигейл» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

«Эбигейл» и «Вратарь галактики» не оправдали возложенных на них ожиданий, пусть даже это скорее молодежный, чем семейный контент. Третий «Богатырь» вполне может побить рекорд «Холопа» и собрать более трех миллиардов рублей, считает эксперт, но емкость российского рынка ограничена, и поставить на поток производство фильмов-сказок не получится. Это будет штучный продукт, один-два фильма в год. Что касается «Конька-горбунка», то даже при сборах в 800 млн (самый скептический прогноз) фильм заработает огромные деньги на ТВ и интернет-платформах и окупится с лихвой.

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова отмечает, что не стоит сравнивать заранее цифры «Корня зла» и «Конька».

— Но то, что положено начало возрождению сказочного семейного кино, — очевидно, — убеждена Зинякова. — Это профиль студии Сергея Сельянова, и в этом жанре они совершенно точно лучшие российские производители. На премьере картина получила восторженные отзывы, понравилась и детям, и взрослым!

Сказочная традиция в отечественном кинематографе была сильна всегда, напоминает эксперт: достаточно вспомнить сказки Роу и Птушко. Их успех заключался в завораживающем художественном решении, юморе, выдающихся артистах и ярком противостоянии добра и зла, где побеждало всегда добро. Этот рецепт перекочевал и в наше время с поправкой на зрелищность, технологии и новый образ героя.

Детям и их родителям очень хочется верить в хэппи-энды, и их точно можно найти в фильмах-сказках. Такой продукт рассчитан на самую широкую аудиторию, располагает комфортным возрастным цензом и ни к чему не обязывает, а значит, и предполагает множество промо-механик, что удачно сказывается на трафике посетителей кинотеатров. Фильмов-событий, выходящих в этой нише, не так много, а с наступлением нового времени, обусловленного проблемами пандемии и репертуарными сдвигами, этот дефицит усугубился. Именно поэтому даже независимый семейный контент сегодня востребован. Но тенденция на создание качественного семейного кино очевидна, утверждает Зинякова.

Из готовящихся проектов, претендующих на звание резонансных фильмов-сказок, можно выделить два. Это, во-первых, «Летучий корабль» студии «Рок», который снимает Илья Учитель (ранее сообщалось, что постановщиком будет Оксана Карас): спортивной мелодрамой «Стрельцов» он доказал, что может делать зрительское кино. Сюжет основан на мультфильме Гарри Бардина, там будут музыкальные номера, а среди исполнителей главных ролей фигурируют Светлана Ходченкова и Полина Гагарина.

Вторую сказку делает Павел Лунгин. Она называется «Василиса» и подается как современная версия «Снежной королевы», главную роль сыграет Петр Мамонов, с которым Лунгин некогда снял «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». Вместо королевы там будет сразу несколько злых волшебников, сценарий еще дописывается. Съемки начнутся летом, следовательно, раньше зимы картина вряд ли появится.

Результаты «Конька-горбунка» для большинства игроков рынка станут решающим фактором, на этом сходятся многие эксперты. При миллиардных сборах интерес к жанру значительно возрастет, и на ближайших защитах проектов в Фонде кино можно будет увидеть немало свежих заявок в данном жанре. Лишь бы денег на всех хватило.