Российское кино возвращается на первые строчки бокс-офиса. Впервые с конца августа лидером уикенда стал отечественный фильм — спортивная мелодрама «Стрельцов» с Александром Петровым, хотя результаты релиза оказались не так высоки, как ожидалось. В целом прокат после посткарантинного рекорда на позапрошлой неделе вернулся к прежним показателям. В отсутствие больших голливудских релизов кинотеатры привлекли 1,3 млн зрителей, что почти на 200 тыс. меньше, чем в предыдущие выходные.

Игра вдолгую

После долгого перерыва в кино в чарт уикенда вернулся самый востребованный российский артист Александр Петров. По данным ЕАИС, лента «Стрельцов», где он сыграл великого футболиста, заработала 110 млн рублей и легко вырвала победу у соперников. Однако кинотеатры могли надеяться на более высокий результат при таких слагаемых успеха (о том, каким получился фильм, мы рассказывали здесь) и таком количестве сеансов (35% от общего числа).

Средняя посещаемость релиза составила всего 13 человек, что существенно ниже показателей других участников топ-три. Но картина Ильи Учителя еще может существенно увеличить сборы, полагает президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

— Сомнений в том, что «Стрельцов» легко завоюет звание лидера бокс-офиса уикенда, не было, — подчеркнула эксперт. — Ожидаем, что релиз сработает на долгой дистанции и за октябрь нарастит кассу.

Одно из не худших последствий посткарантинных реалий — дефицит больших голливудских премьер позволяет собирать кассу вдолгую, если картина получает хороший «сарафан». Прекрасный пример — успехи фантастического экшена «Довод». Релиз сохранил второе место в чарте, прибавил еще 64 млн и почти добрался до планки в 700 млн рублей совокупной кассы. У него же и самая высокая посещаемость в топ-10 — 18 человек в зале. Несмотря на объективные трудности, новая картина Кристофера Нолана обошла в России по сборам почти все предыдущие работы режиссера.

— Из его собственных фильмов впереди остался только «Интерстеллар» (1,1 млрд), однако в более благоприятной ситуации «Довод» мог бы побить и этот результат, — отметила Ольга Зинякова. — В октябре картина однозначно продолжит наращивать кассу — можно констатировать, что фильм произвел невероятное впечатление на российскую аудиторию.

После «После»

Победитель прошлой гонки американская мелодрама «После. Глава 2» съехала с первого места сразу на третье, однако успех релиза очевиден. Хотя число сеансов сократилось вдвое (с 20 до 11 тыс.), за уикенд фильм заработал 48 млн, что дает в сумме за две недели почти 235 млн. Это впечатляющая сумма для мелодраматического жанра и самой франшизы.

— Всё же не стоит забывать, что «После. Глава 2» — это не блокбастер, а нишевая картина для узкой аудитории. Несмотря на то что количество зрителей фильма на втором уикенде поубавилось, мелодраме удалось оставить позади финальные сборы первой части и показать отличный результат, — рассказала Ольга Зинякова.

Всего картина уже собрала почти на 25% больше, чем первая часть годом ранее за всё время проката.

Пока одни жанры в посткарантинную эпоху показывают очевидные успехи, другие, наоборот, явно сдают позиции. Первый после открытия кинотеатров отечественный мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна» стартовал лишь пятым с кассой в 24 млн. Другой семейный релиз, игровая экранизация диснеевского мультфильма «Мулан», хотя и идет в прокате уже третью неделю, всё равно оказался успешнее и финишировал четвертым. За четыре дня «Мулан» заработала еще 38 млн рублей и довела общий бокс-офис до суммы 318 млн.

— В борьбе за семейную аудиторию отечественный релиз американскому блокбастеру проиграл. И дело здесь даже не в зрительских предпочтениях — стартовала же успешно предыдущая часть франшизы (вторая часть трилогии вышла шесть лет назад и собрала в первый уикенд в четыре раза больше. — «Известия»). Просто в ситуации недостатка рекламы родители в целом выбрали именно то, что больше на слуху, — резюмировала Ольга Зинякова.

Хоррор на хоррор

Во второй половине топ-10 обошлось без больших сюрпризов. Точнее, главный сюрприз оказался за пределами списка. Фильм-концерт корейской поп-группы «BTS: Разбей тишину» хоть и стал 11-м, но продолжает удивлять посещаемостью. За 200 с небольшим сеансов релиз заработал более 3 млн рублей. Иными словами, в среднем показ собирал 35 (!) зрителей — почти как в стартовый уикенд три недели назад (36). Всего в его копилке почти 27 млн рублей.

В первую десятку смогли пробраться еще две новинки недели. В их числе — американский хоррор «Клаустрофобы: Квест в Москве», частично снятый в России. В фильме много российских артистов (например, засветился Павел Лычников, Буддист из «Физрука») и звучит много русской речи. Тем не менее отечественного зрителя он не покорил — взял на старте всего 7 млн рублей. Этого, впрочем, хватило для седьмого места. Девятым с кассой в 3 млн рублей стал триллер «Гнездо» Шона Дуркина, расхваленный критикой хит «Санденса» с Джудом Лоу в главной роли.

В нынешний уикенд конкуренцию им составят еще три хоррора — из них самый респектабельный «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио про металлистов и сатанистов, а также экшен-триллер «Малышка с характером» Рюхэя Китамуры с Жаном Рено. Но главными релизами станут политическая комедия «Честный кандидат» со Стивом Кареллом и криминальная драма «Капоне. Лицо со Шрамом» с Томом Харди.