Оседлать прокат: «Конек-горбунок» поскакал в кино

Самую амбициозную киносказку в истории отечественного кинематографа хотели выпустить еще в октябре, но перенесли из-за пандемии. Теперь «Конек-горбунок» должен продемонстрировать все свои достоинства, что будет не так легко сделать после успеха второго «Последнего богатыря». Одновременно с семейным хитом в прокат выйдут два фигуранта «Золотого глобуса»: комедия с Нагиевым и потенциальный датский хит с Мадсом Миккельсеном. «Известия» выбрали главные кинопремьеры уикенда.

«Конек-горбунок»

Один из важнейших релизов для российской киноиндустрии, «Конек-горбунок» должен либо вернуть продюсерам веру в жанр фильма-сказки, либо окончательно уверить их, что «Последний богатырь» — просто исключение из общего правила. Потому что до этого уже 30 лет ни у кого не получалось сделать в жанре сказки что-либо коммерчески успешное.

У «Конька» огромный бюджет (почти 800 млн рублей), самое большое количество объектов компьютерной графики в истории нашего кино, для съемок был специально построен крупнейший павильон в России, где художники создали полноценный сказочный город. Но все эти усилия могут оказаться напрасными, если публика не поверит в этот проект и не принесет в кинотеатры хотя бы миллиард рублей. «Последний богатырь: Корень зла», напомним, заработал уже два.

Риск, конечно, есть. Не все примут перевод текста Ершова в прозу, пусть и с остроумно-хулиганскими шутками для родителей. Кто-то, сравнивая компьютерную графику с условной «Нарнией», скажет, что всё недостаточно красиво и дорого. Можно придраться к трактовке отдельных персонажей и драматургии. Но стоит признать: такого «Конька-горбунка» у нас в кино не было и этот фильм имеет все шансы стать классикой.

Прекрасен Михаил Ефремов, умело капризничает в кадре Паулина Андреева, смел Антон Шагин, мудр Павел Деревянко, публицистичен Ян Цапник. Конечно, это немного другая сказка, не совсем Ершова, но новая интонация сделала сюжет только интереснее. «Конек» — это событие, и лучше увидеть его своими глазами.

Режиссер: Олег Погодин

В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник

«Спасите Колю!»

Почти каждую неделю в российский прокат выходит новая отечественная комедия, причем во всех задействованы медийные лица и суперзвезды всех мастей. Но добиться такого же выхлопа, как с маленьким релизом «Непосредственно Каха», никому не удается. У фильма с Дмитрием Нагиевым шансов чуть меньше, чем у многих его конкурентов, включая «Родных» и Love, вышедшего в прошлые выходные. Разве что авторитет прокатчика, российского «Диснея», станет весомым козырем для кинотеатров, которые наверняка постараются дать фильму чуть больше сеансов, чем можно рассчитывать при соседстве с «Коньком-горбунком».

Сюжет картины почти архетипичен: ревнивый отец оберегает свою дочь-красавицу от назойливых женихов, но теперь ей попался очень уж ловкий паренек, и с ним справиться будет тяжелее. В качестве дополнительного обстоятельства отметим, что отец — начальник военкомата, и «хахалей» он спокойно отправляет в казармы, так что и Коле грозит встать под ружье. Структура сюжета проверена столетиями площадного театра, шуток про армию и призывников хватит на многосезонный сериал, сто минут фильма — сущие пустяки. А Нагиев, как всегда, органичен и брутален, так что это ровно тот контент, за который себя выдает.

Режиссер: Дмитрий Губарев

В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин, Иван Писоцкий, Алексей Золотовицкий

«Рыцари справедливости»

После ошеломительного успеха «Еще по одной» выпустить следующую трагикомедию с Мадсом Миккельсеном, особенно под «Золотой глобус» с «Оскаром», — дело чести. Вообще Миккельсен для большинства зрителей ассоциировался раньше либо с боевиками вроде «Бонда», либо с артхаусными драмами типа «Охоты», а между тем актер этот снимается много, в том числе и в самом обычном скандинавском мейнстриме. Например, с режиссером Андерсом Томасом Йенсеном они сделали уже несколько картин вместе, «Рыцари» — их пятая работа, которая недавно открывала Роттердамский МКФ.

Балансируя между черной комедией, триллером и драмой, «Рыцари» повествуют о немолодом военном, у которого в аварии погибла жена. Но герой подозревает, что это было убийство, и с несколькими единомышленниками, включая выживших в той аварии счастливчиков, он начинает собственное расследование. К счастью, в картине много юмора, поэтому несколько поднадоевшие за последние годы киношные законы «справедливого отмщения» тут обыгрываются и высмеиваются с типично датской язвительностью. Поклонницы Миккельсена будут довольны, он очень обаятелен в гриме с бородой.

Режиссер: Андерс Томас Йенсен

В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер, Густав Линд, Николас Бро

«Мавританец»

Политический триллер участвует в «Золотом глобусе» (номинация Джоди Фостер за роль второго плана), возможно, окажется и на «Оскаре», а снят он по нон-фикшен-бестселлеру главного героя этой истории Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Прокатчик фильма в России Megogo позаботился, чтобы к релизу картины книга была переиздана с постером фильма на обложке, хотя трудно предсказать, как это скажется на успехе в кино.

Обычного (вроде бы) парня Мохаммеда бросили в тюрьму Гуантанамо, и теперь спецслужбы хотят ему пришить подготовку к теракту. Обработка идет всеми методами, хотя в американских органах нашлись и люди, для которых такие методы работы неприемлемы. Однако даже для адвокатов Мохаммеда его невиновность не очевидна. Поэтому драма разворачивается не только в камере, но и за ее пределами. Пикантности истории добавляет и тот известный факт, что герой фильма и автор книги после ее написания еще более десяти лет провел в Гуантанамо, и некоторые полагают, что невиновность его даже после освобождения неочевидна.

Режиссер: Кевин Макдональд

В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Закари Ливай, Саамер Усмани, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли

«Аферистка»

За роль в «Аферистке» одна из лучших британских актрис своего поколения, Розамунд Пайк, номинирована на «Золотой глобус», возможно, и среди оскаровских претендентов тоже окажется. Авантюрная и временами довольно циничная комедия «Аферистка» вызвала фурор на МКФ в Торонто, у нее огромный рейтинг на «Томатах», а сейчас она вышла одновременно во всем мире, только в основном в онлайн-прокат. России повезло — мы можем увидеть Пайк на большом экране и убедиться, что с каждым годом талант и шарм артистки только растут.

Главная героиня зарабатывает огромные деньги тем, что становится опекуншей над состоятельными пенсионерами и потихоньку присваивает себе имущество жертв. Только вот нашла коса на камень: новая подопечная оказалась крепким орешком, да еще и с очень крутыми заступниками. В такую рискованную игру мошенница еще не вступала, но она не привыкла пасовать перед трудностями. Эта схватка точно не на жизнь, а на смерть. Но почему-то мы всё равно болеем именно за ту, которую должны были бы ненавидеть и презирать. За героиню Пайк, разумеется.

Режиссер: Дж. Блэйксон

В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Крис Мессина