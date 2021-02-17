Ни «бэ», ни аниме: останутся ли в Сети «жесткие» японские мультфильмы

Содержание целого ряда аниме-сериалов уже 17 февраля может быть признано не отвечающим требованиям российского законодательства. В этом случае Роскомнадзор получит право во внесудебном порядке блокировать страницы других сайтов, на которых размещен запрещенный контент, предполагают юристы. Соответствующий иск прокуратуры к нескольким интернет-ресурсам рассмотрит суд в Санкт-Петербурге. Минкультуры уже заявило, что если анимацию признают не соответствующей законам РФ, ей не выдадут прокатное удостоверение. Прокатчики уверены, что этот процесс — частный случай, и не видят в нем угрозы для бизнеса. Японисты и киноведы утверждают, что в культуре Страны восходящего солнца своеобразное отношение к жестокости и насилию, которое надо учитывать. О ситуации, сложившейся вокруг российских показов аниме, — в материале «Известий».

49 ссылок

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга готовится рассмотреть иск городской прокуратуры о запрете ряда интернет-страниц, на которых размещены популярные аниме-сериалы «Аки и Сора», «Наруто» и «Межвидовые рецензенты». Истец требует признать их не соответствующими законодательству РФ. На слушание приглашены представители Министерства культуры и Роскомнадзора. В январе тот же суд уже вынес решение о запрете на территории России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь».

«Известия» обратились в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой пояснить, на основании чьих жалоб был сформирован иск и была ли проведена предварительная экспертиза ссылок и контента для составления реестра из 49 электронных адресов. На момент публикации ответа не последовало. Не стала комментировать исковое заявление и студия аниме Madhouse, на которой была создана «Тетрадь смерти».

«Известия» направили аналогичный запрос и владельцам сайта, на котором находится большая часть упомянутых в иске интернет-страниц. Стоит отметить, что в разделе «Информация для правообладателей из РФ» на этом портале говорится, что он «не находится на территории РФ, домен зарегистрирован не у российского регистратора, сами видео не находятся физически у нашего хостера. Тот факт, что сайт на русском языке, не делает его российским». На этом основании сайт отказывается принимать претензии. На вопросы «Известий» его представители также решили не отвечать.

Началась эта история в декабре, когда Колпинский суд зарегистрировал «административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», распространение которой на территории РФ запрещено». Речь идет о 49 ссылках, по которым можно бесплатно смотреть японские мультики.

Экспертизу для суда проводили два психолога. Они констатировали, что, поскольку аниме находятся в свободном доступе, они могут навредить детской психике. В сериалах были обнаружены сцены курения, ненормативная лексика, сцены насилия, эротика и порнография, в том числе половые акты между, предположительно, несовершеннолетними, а также инцест. Кроме того, в ряде эпизодов выражается «неуважение к обществу», «отрицание семейных ценностей» и т.д. Комментируя одну из сцен, эксперт заметил, что в ней показано насилие, но нет немедленного возмездия за него.

Ряд СМИ с беспокойством написали, что в России «объявили войну аниме». Однако объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга поспешила это опровергнуть.

— В решении суда не говорится, что распространение запрещено вообще, только по конкретной ссылке, — уточнила руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. — Структура иска такова: прокурор просит признать незаконной информацию по этой ссылке, которая находится в открытом доступе. И блокироваться будет только ссылка.

Японский феномен

Но дело не в ссылке, возражают специалисты, а в подходе к японской культуре и, в частности, к аниме. По их мнению, для разговора о таком специфическом виде искусства участия одних лишь психологов недостаточно. На видеозаписи суда хорошо видно, как один сериал путают с другим, включают не те эпизоды, с трудом находят нужные сцены.

— Меня вся эта ситуация очень взволновала, похоже на абсурд, — сказала «Известиям» руководитель Центра японских исследований РАН доктор исторических наук Елена Катасанова. — В интернете миллионы видеороликов, в том числе порнографических, но никто не устраивает судов по этому поводу.

По мнению эксперта, в любой культуре можно найти разрушающий элемент. Таковым может показаться отношение японцев к жестокости, к телу, сексу, жизни и смерти. Оно натуралистично и радикально, но, например, такое явление, как харакири, никогда не объявлялось запрещенным, добавила Елена Катасонова.

Ни бэ Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won

Среди аниме, которые предстоит рассмотреть суду, есть сериал «Аки и Сора». Он обвиняется в показе инцеста — лейтмотивом сюжета выступает влечение брата к сестре. Но эксперт уточняет, что в японской культуре это отсылка на важнейшую национальную мифологему — богов Идзанами и Идзанаги (брата и сестру, которые по легенде создали Японские острова, фактически сотворив Японию). Если преследовать произведения за этот сюжет, надо запретить все книги с переводами японских мифов, заметила эксперт.

— Почему не были привлечены японисты? — задается вопросом Елена Катасонова. — Например, на процессе говорилось о ненормативной лексике, но такой лексики в японском языке не существует. А если употреблять слово «порнография», что тогда делать с «Весенними картинками» великого Кацусики Хокусая, которые, по нашим меркам, — суть порнографических гравюр?

Для вынесения адекватного решения по этому делу необходимо также мнение критиков и киноведов, считают эксперты.

В Японии аниме уже 30 лет является важной составляющей массовой культуры, регулярно выпускается в прокат и хорошо исследовано. Есть специалисты в этой области и в России.

— Искусство в первую очередь оценивается искусствоведами, — заявил «Известиям» президент Гильдии киноведов и кинокритиков, доктор искусствоведения, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов. — Иногда при участии психологов — если речь идет о произведениях, рассчитанных на маленьких детей. Даже по уголовным делам произведения искусства отправляют на экспертизу.

В Минкультуры подтвердили получение письма из Колпинского районного суда о привлечении ведомства к участию в деле в качестве заинтересованного лица. А вот Гильдию киноведов и кинокритиков суд приглашать не стал, равно как и состоящих в ней специалистов по аниме.

Почему аниме?

С точки зрения юристов, решение суда не значит, что сериалы должны быть удалены вообще везде — истец таких требований не заявлял. Следовательно, «Тетрадь смерти» или «Токийский гуль» можно смотреть на других ресурсах, включая телеканалы, где они спокойно могут идти в эфире. В то же время решение суда может создать прецедент, который в будущем позволит блокировать и другие страницы.

— Нюанс заключается в том, что, помимо блокировки контента, размещенного на конкретных сайтах, решение суда содержит выводы экспертизы о том, что эти аниме в целом не отвечают требованиям российского законодательства, — отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. — Это значит, что в дальнейшем Роскомнадзор может вносить в черные списки (блокировать) любые страницы, на которых размещены эти сериалы. Но уже во внесудебном порядке, апеллируя к вступившему в законную силу решению суда, поскольку повторное доказывание «вредоносности» контента в этом случае не требуется.

Ни бэ Кадр аниме «Тетрадь смерти» Фото: Viz Media

Косвенно подтверждает эту позицию и Минкультуры. В его распоряжении пока нет полного решения суда, поэтому однозначно ответить на вопросы «Известий» ведомство не смогло. Однако сообщило, что в случае признания информации, содержащейся в фильмах, запрещенной к распространению, прокатное удостоверение им выдано не будет. А в случае если суд запретит эту информацию к распространению среди детей, «прокатка» на указанные фильмы будет выдана с пометкой «18+». Полномочиями запрещать распространение информации в РФ Минкультуры России не наделено, заверили в ведомстве.

Кинобизнес пока относится к решениям Колпинского суда спокойно. «Известия» поговорили с генеральным директором кинопрокатной компании «Ракета Релизинг» Максимом Рогальским, который регулярно выпускает аниме на российские экраны. В их числе есть полный метр франшизы «Вайолет Эвергарден» — это название тоже звучало на заседании суда. Логика Рогальского проста: если Минкультуры выдает прокатное удостоверение, то фильм можно спокойно показывать, а от кинотеатров или других участников рынка никаких претензий в отношении японской анимации до сих пор не поступало.

— У нас в стране любой контент довольно четко регламентирован, — сказал Рогальский. — Я не очень понимаю, почему претензии адресованы аниме. Есть много других видов развлечений — те же компьютерные игры. Всему присваивается возрастной рейтинг, и те аниме, о которых идет речь, совсем не детские и заслуживают более высокого рейтинга 18+.

Эксперт сомневается, что эта история будет иметь продолжение, и не видит в ней угроз для бизнеса.

Роскомнадзор на вопрос «Известий», планирует ли ведомство блокировать ссылки с запрещенными фильмами, ответил, что решение Колпинского суда «о принятии меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к размещенному в интернете мультфильму «Эльфийская песнь» поступило», но определенных действий не потребовало, поскольку доступ к этому контенту уже был ограничен администрацией интернет-ресурса.

Очевидно, что общественное внимание к аниме, которые выйдут в кинотеатральный прокат в ближайшие два месяца, будет повышенным. Возможно, именно поэтому, как говорят прокатчики, Минкультуры часто ставит возрастной рейтинг выше, чем просят дистрибьюторы. На всякий случай.