«Норникель» намерен возместить ущерб экологии на 146 млрд рублей

«Норникель» планирует осуществить выплату ущерба окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146 млрд рублей согласно решению суда. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров во время прямой линии компании.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев, выплата ущерба будет осуществляться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Норникель», в свою очередь, заявлял о намерении внимательно ознакомиться с решением суда, однако позже стало известно, что там пока не будут обжаловать решение. При этом отмечалось, что это предварительная позиция компании.

11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

Расчет ущерба был произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, которые занесены в Красную книгу России, охотничьих ресурсов и в целом среде обитания объектов животного мира.

В сообщении правительство Красноярского края предложило компании возместить нанесенный ущерб в 30-дневный период со дня получения требования или принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда.

29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ были задержаны.

Региональное подразделение Росприроднадзора 10 сентября подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.