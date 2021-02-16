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«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей

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Компания «Норникель» не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб. в качестве штрафа Росприроднадзору за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом стало известно 16 февраля из отчета компании.

Отмечается, что это предварительная позиция компании, а дальнейшее обжаловании не соответствует интересам «Норникеля».

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«Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме», — говорится в отчете.

В начале февраля арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за экологический ущерб от аварии, практически полностью удовлетворив иск Росприроднадзора.

11 февраля этого года «Норильский никель» также получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

Отмечается, что расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, которые занесены в Красную книгу России, охотничьих ресурсов и в целом среде обитания объектов животного мира.

В сообщении правительство Красноярского края предложило компании возместить нанесенный ущерб в 30-дневный период со дня получения требования или принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда.

29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ задержаны.

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