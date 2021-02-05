Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии

Говорить об окончательном завершении судебного процесса по иску Росприроднадзора к «Норникелю» преждевременно , так как компания может подать апелляцию. Однако решение взыскать с нее 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде уже показало, что нарушения в сфере экологии впредь не будут оставаться безнаказанными , заявили опрошенные «Известиями» депутаты Госдумы и представители экспертного сообщества. Взыскать беспрецедентную сумму после разлива топлива в Норильске в мае прошлого года постановил арбитражный суд Красноярского края. Росприроднадзор оценивал сумму ущерба в 148 млрд рублей, но экологи считают ее снижение на 2 млрд незначительным . В «Норникеле» заявили, что внимательно изучат постановление суда после получения его полного текста. А в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко обещали проконтролировать, чтобы указанные средства были направлены на экологические проекты в первую очередь в Красноярском крае.

Золотой иск

5 февраля арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «Норникеля» 146,17 млрд рублей. Эти средства выплатит дочернее предприятие «Норникеля» — Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) в качестве компенсации за вред, который она причинила окружающей среде разливом топлива. Он произошел в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Росприроднадзор оценивал ущерб окружающей среде в 147,7 млрд рублей .

Бремя рассчитаться Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

— Я уверена, что эти деньги пойдут на решение экологических проблем. Я думаю, что правительство примет именно такое решение. Мы делаем эту публичную историю еще более открытой, — заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова .

Вице-премьер Виктория Абрамченко также прокомментировала решение суда. Она отметила, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства.

— Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство, — заявила вице-премьер. — Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд рублей .

Факт привлечения виновника аварии к ответственности говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике страны , считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Красноярского края Николай Рыжак.

— Важен сам факт того, что мы заставим отвечать за последствия крупные комбинаты, которые наносят вред нашей экологии. Очевидно, что нужно возвращать деньги и очищать край для будущих поколений, — заявил он.

Бремя рассчитаться Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников назвал решение суда большом достижением Росприроднадзора .

— В сложной тяжбе с юристами Норильского Никеля, а мы все знаем, что добывающие компании не скупятся на такие расходы, ведомство смогло отстоять интересы общества и природы, — подчеркнул он. — Важно отметить, что обычно такие тяжбы длятся годами, здесь же потребовалось чуть более полугода, чтобы рассчитать вред , нанесенный водным объектам, и добиться решения суда о его взыскании.

Это также и сигнал компаниям о том, что пренебрежение экологическими рисками может привести не только к прямым финансовым потерям в виде штрафов, но и к снижению стоимости организаций, потере интереса со стороны инвесторов и ухудшению имиджа, добавил эксперт.

Экологическая катастрофа в Норильске стала одной из крупнейших в истории России . Из резервуара на территории ТЭЦ-3 вытекла 21 тыс. т нефтепродуктов, что привело к загрязнению рек Далдыкан и Амбарная. Концентрация вредных веществ в них превысила норму в десятки тысяч раз. На ликвидацию последствий аварии понадобится много лет. С оценкой экологического ущерба от Росприроднадзора — беспрецедентными 148 млрд рублей — «Норникель» сразу не согласился, оценив позднее ущерб в 21,4 млрд рублей.

По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «Загрязнение водных объектов» и «Халатность».

Судебные тяжбы

При этом, по словам члена экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Бориса Кокотова, говорить об окончательном завершении судебного процесса пока преждевременно. В течение одного месяца после принятия решения «Норникель» может подать апелляционную жалобу .

— Не будем забывать, что в апелляции новые обстоятельства не рассматриваются, а новые доказательства не принимаются — тем интереснее будет итоговое решение по делу. Не исключено, правда, что компания откажется продолжать сражение — и тогда через месяц, когда решение вступит в законную силу, точка в деле будет поставлена окончательно, — заключил юрист.

Бремя рассчитаться Заседание суда в Красноярске по иску Росприроднадзора к компании «Норникель» Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

«Известия» обратились в «Норникель» с вопросом, согласна ли компания с решением суда и планирует ли подавать апелляцию. Днем на ее сайте появилось сообщение: «В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста» .

При этом в нынешнем решении есть и негативные стороны, отметил исполнительный директор федеральной экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов.

— Консолидированный бюджет Красноярского края фактически теряет в качестве налогооблагаемой базы эти деньги, если они будут выплачены . Неважно, будут они выплачены компанией НТЭК или ее учредителем «Норникелем», счет идет на десятки миллиардов налога на прибыль, фактически недополученного регионом в будущем, — заявил он.

По мнению Сергея Шахматова, целесообразнее было бы разработать конкретные мероприятия по восстановлению природной среды, которые могли бы быть профинансированы из инвестиционных средств компании . В этом случае деньги были бы направлены на решение экологических проблем края и эффективно использованы под контролем местного правительства и профильных органов власти, считает эколог.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила важность того, чтобы указанные средства были направлены на экологические проекты в первую очередь в Красноярском крае, добавив, что уделит этому внимание в своей работе. Снижение исковой суммы является незначительным с учетом уже вложенных «Норникелем» средств в ликвидацию аварии, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов .

Бремя рассчитаться Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Норникеля»

— Практика показывает, что в зачет суммы ущерба суд включает и издержки компании за фактически произведенные работы в добровольном порядке, — отметил он.

Ранее в «Норникеле» отмечали, что компания сразу приступила к работам по ликвидации последствий аварии и потратила порядка 12 млрд рублей. «Известия» направили запросы в Минприроды.