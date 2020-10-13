Торг умаслен: удастся ли Норникелю снизить размер штрафа за аварию
«Норникель» может снизить сумму требуемого Росприроднадзором штрафа в 148 млрд рублей, допускают в WWF. Опыт подобных инцидентов показывает, что иногда размеры исков сокращаются в несколько раз. При этом там уверены, что предложенная самим «Норникелем» сумма в 21,4 млрд рублей крайне мала. В общественном совете при Минприроды полагают: компания вправе рассчитывать на применение более низкого коэффициента длительности негативного воздействия на водные объекты, а следовательно, и на меньшую сумму штрафа. Как сообщили «Известиям» в «Норникеле», его специалисты пытались урегулировать спор. Но к успеху это не привело — 12 октября состоялось первое заседание Арбитражного суда Красноярского края по делу о разливе дизельного топлива в реки Амбарная и Далдыкан. На него приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Разница в суммах
Руководитель Росприроднадзора свой приезд на судебные слушания объяснила тем, что это показательный процесс для всей страны.
— Сумма беспрецедентна для бизнеса, а для нас беспрецедентен ущерб, нанесенный экологии. Я не считаю это деньгами, я считаю объемом в тысячи литров нефтепродуктов, которые попали в арктическую зону, — воскликнула Светлана Радионова.
Авария с одним из топливных резервуаров Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. К рассмотрению иска Росприроднадзора к НТЭК на сумму почти в 148 млрд рублей Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию «Норникель» — он основной акционер энергетической компании.
НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчета: был применен неоправданно завышенный коэффициент длительности негативного воздействия веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации.
Росприроднадзор применил коэффициент длительности негативного воздействия 5. Это максимально возможный размер, который используют в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий.
По оценке специалистов НТЭК, общий размер вреда окружающей среде составляет всего 21,4 млрд рублей. На заседании суда официальный представитель ответчика назвал сумму Росприроднадзора в 148 млрд необоснованной и не подлежащей удовлетворению.
Светлана Радионова иначе пояснила разницу между оценками Росприроднадзора и «Норникеля».
— Никто не спешит расстаться с таким большим количеством денег. Юристы компании посчитали такую сумму. Радует, что нет разночтений относительно того, сколько нефтепродуктов вылилось. Обычно мы не видим четко подтвержденного объема, попавшего в окружающую среду. Здесь, к счастью для нас, объем подтвержден, — заключила она.
Представитель надзорного ведомства в ходе заседания подчеркнул, что разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации резервуара дизельного топлива нельзя считать форс-мажором. Даже если это и произошло из-за таяния вечной мерзлоты, компании стоило заранее усилить контроль за своими объектами.
Сложность работы в арктической зоне не оправдывает «Норникель» и не снимает ответственности с него, считает и главный эколог природоохранного центра «Верховье» Юлий Добрушин. По его словам, риски подобных аварий специалисты предсказывали уже давно, но многие компании сегодня не готовы вкладываться в замену старого оборудования.
Какие перспективы
В «Норникеле» рассказали «Известиям», что пытались решить все спорные вопросы без суда.
— Компания рассчитывала на досудебное урегулирование, об этом же говорил и министр природных ресурсов. Была создана специальная межведомственная рабочая группа. Компания считает, что иск был подан преждевременно, — заявил представитель «Норникеля».
Зампредседателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин считает, что позиция компании выглядит обоснованной по части пересмотра коэффициента длительности негативного воздействия на окружающую среду после аварии.
— Я вижу перспективы у «Норникеля» в части корректировки суммы ущерба, потому что коэффициент 5 обычно применяется тогда, когда виновник скрылся — то есть даже не участвовал в ликвидации аварии. Я был 3 июня в штабе спасателей в Норильске, где лично видел сотрудников «Норникеля», участвовавших в ликвидации последствий аварии, — рассказал он «Известиям».
Тем временем у экологов есть опасения, что Росприроднадзор в итоге может не добиться выплаты всей суммы штрафа.
— Например, когда был предъявлен один из крупнейших исков (6 млрд рублей) за разлив нефти в Керченском проливе в 2007 году, удовлетворить его в полной мере не удалось. Нашлись обстоятельства, которые позволили снизить штраф. Конечно, есть угроза, что и в этот раз иск будет удовлетворен не в полном объеме, — считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.
По его мнению, размер компенсации за ущерб окружающей среде после аварии в Норильске, определенный компанией, не соответствует масштабам загрязнения.
— Мы считаем, что сумма в 21 млрд рублей, предложенная НТЭК, крайне занижена, — подчеркнул эксперт.
Аргументы бизнеса выглядят довольно спорно и на фоне признания факта причинения вреда, считает Евгений Жаров, управляющий партнер компании Zharov Group, специализирующейся на экологическом праве. Он напомнил, что 8 октября НТЭК неудачно попыталась сформировать коллегиальный состав суда, ссылаясь на сложность дела.
— Суд не нашел убедительных аргументов в ходатайстве. Попытка привлечения к рассмотрению иска коллегиального состава судей выглядит скорее как тактический способ затягивания дела, что также может отбросить тень на другие доводы ответчика, — отметил Евгений Жаров.
По мнению эксперта, неверные коэффициенты, характеристики земельного участка и другие ошибки, допущенные Росприроднадзором по мнению НТЭК, могут быть предметом судебной экспертизы. О ней стороны пока не ходатайствовали. Суд продолжит рассмотрение иска по делу об аварии в Норильске 24 ноября.