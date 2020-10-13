Торг умаслен: удастся ли Норникелю снизить размер штрафа за аварию

«Норникель» может снизить сумму требуемого Росприроднадзором штрафа в 148 млрд рублей, допускают в WWF . Опыт подобных инцидентов показывает, что иногда размеры исков сокращаются в несколько раз. При этом там уверены, что предложенная самим «Норникелем» сумма в 21,4 млрд рублей крайне мала . В общественном совете при Минприроды полагают: компания вправе рассчитывать на применение более низкого коэффициента длительности негативного воздействия на водные объекты, а следовательно, и на меньшую сумму штрафа. Как сообщили «Известиям» в «Норникеле», его специалисты пытались урегулировать спор . Но к успеху это не привело — 12 октября состоялось первое заседание Арбитражного суда Красноярского края по делу о разливе дизельного топлива в реки Амбарная и Далдыкан. На него приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Разница в суммах

Руководитель Росприроднадзора свой приезд на судебные слушания объяснила тем, что это показательный процесс для всей страны .

— Сумма беспрецедентна для бизнеса, а для нас беспрецедентен ущерб, нанесенный экологии. Я не считаю это деньгами, я считаю объемом в тысячи литров нефтепродуктов, которые попали в арктическую зону, — воскликнула Светлана Радионова.

Авария с одним из топливных резервуаров Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. К рассмотрению иска Росприроднадзора к НТЭК на сумму почти в 148 млрд рублей Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию «Норникель» — он основной акционер энергетической компании.

НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчета : был применен неоправданно завышенный коэффициент длительности негативного воздействия веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации.

Росприроднадзор применил коэффициент длительности негативного воздействия 5. Это максимально возможный размер , который используют в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий.

По оценке специалистов НТЭК, общий размер вреда окружающей среде составляет всего 21,4 млрд рублей . На заседании суда официальный представитель ответчика назвал сумму Росприроднадзора в 148 млрд необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Светлана Радионова иначе пояснила разницу между оценками Росприроднадзора и «Норникеля».

— Никто не спешит расстаться с таким большим количеством денег. Юристы компании посчитали такую сумму. Радует, что нет разночтений относительно того, сколько нефтепродуктов вылилось. Обычно мы не видим четко подтвержденного объема, попавшего в окружающую среду. Здесь, к счастью для нас, объем подтвержден, — заключила она.

Представитель надзорного ведомства в ходе заседания подчеркнул, что разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации резервуара дизельного топлива нельзя считать форс-мажором. Даже если это и произошло из-за таяния вечной мерзлоты, компании стоило заранее усилить контроль за своими объектами.

Торг умаслен Фото: РИА Новости/Пресс-служба Норникеля

Сложность работы в арктической зоне не оправдывает «Норникель» и не снимает ответственности с него, считает и главный эколог природоохранного центра «Верховье» Юлий Добрушин. По его словам, риски подобных аварий специалисты предсказывали уже давно, но многие компании сегодня не готовы вкладываться в замену старого оборудования.

Какие перспективы

В «Норникеле» рассказали «Известиям», что пытались решить все спорные вопросы без суда.

— Компания рассчитывала на досудебное урегулирование, об этом же говорил и министр природных ресурсов. Была создана специальная межведомственная рабочая группа. Компания считает, что иск был подан преждевременно, — заявил представитель «Норникеля».

Зампредседателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин считает, что позиция компании выглядит обоснованной по части пересмотра коэффициента длительности негативного воздействия на окружающую среду после аварии.

— Я вижу перспективы у «Норникеля» в части корректировки суммы ущерба, потому что коэффициент 5 обычно применяется тогда, когда виновник скрылся — то есть даже не участвовал в ликвидации аварии. Я был 3 июня в штабе спасателей в Норильске, где лично видел сотрудников «Норникеля», участвовавших в ликвидации последствий аварии, — рассказал он «Известиям».

Тем временем у экологов есть опасения, что Росприроднадзор в итоге может не добиться выплаты всей суммы штрафа .

Торг умаслен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Например, когда был предъявлен один из крупнейших исков (6 млрд рублей) за разлив нефти в Керченском проливе в 2007 году, удовлетворить его в полной мере не удалось . Нашлись обстоятельства, которые позволили снизить штраф. Конечно, есть угроза, что и в этот раз иск будет удовлетворен не в полном объеме, — считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

По его мнению, размер компенсации за ущерб окружающей среде после аварии в Норильске, определенный компанией, не соответствует масштабам загрязнения.

— Мы считаем, что сумма в 21 млрд рублей, предложенная НТЭК, крайне занижена, — подчеркнул эксперт.

Аргументы бизнеса выглядят довольно спорно и на фоне признания факта причинения вреда, считает Евгений Жаров, управляющий партнер компании Zharov Group, специализирующейся на экологическом праве. Он напомнил, что 8 октября НТЭК неудачно попыталась сформировать коллегиальный состав суда, ссылаясь на сложность дела.

— Суд не нашел убедительных аргументов в ходатайстве. Попытка привлечения к рассмотрению иска коллегиального состава судей выглядит скорее как тактический способ затягивания дела, что также может отбросить тень на другие доводы ответчика, — отметил Евгений Жаров.