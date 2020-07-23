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Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива

По мнению ученых, утечки горючего из хранилищ продолжались минимум 19 лет и могли привести к разрушению их фундаментов
Фото: РИА Новости/Вадим Кофман
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Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива
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2020-07-21 18:20:12
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Разрушение хранилища дизельного топлива в Норильске могло произойти из-за постоянных многолетних протечек — они вызвали загрязнение грунта, которое привело к развитию в почве аборигенных микроорганизмов, питающихся соляркой. Ученые выдвинули гипотезу, что выделяемое большим количеством бактерий тепло стало причиной оттаивания вечной мерзлоты и дестабилизации свай, что находятся под резервуаром. Это и вызвало его разрушение, повлекшее за собой масштабную экологическую катастрофу. Доказательством данной версии служат спутниковые снимки — на них видны загрязнения рек Амбарная и Далдыкан в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах. Если выводы о влиянии бактерий на вечную мерзлоту верны, то в Норильске могут произойти и другие крупные разливы горючего из топливных хранилищ.

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Разлив дизельного топлива 29 мая в Норильске привел к утечке 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в местные реки и водоемы. Однако эта катастрофа не была первой в регионе. Так, по словам ученых РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, северные реки Далдыкан и Амбарная, а также грунтовые воды были загрязнены в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах, что говорит о регулярных утечках нефтепродуктов с местных предприятий.

Данные выводы позволяет сделать анализ космических снимков, которые были получены российскими, американскими и европейскими спутниками, а затем выложены в открытый доступ, — рассказал профессор кафедры геоэкологии университета, доктор технических наук Виктор Аковецкий. — Для их интерпретации мы использовали спектральные характеристики изображений. Они позволяют определять наличие и состав углеводородной пленки, которая появляется на поверхности воды после попадания в нее топлива.

В качестве предполагаемых источников загрязнений ученый назвал хвостохранилище и шламовые амбары (в них размещается загрязненный грунт), которые расположены вблизи рек.

Норильск_1
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Норильске
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Наличие утечек в прошлые периоды подтвердили и экологи.

— О случаях предыдущих нефтяных загрязнений в районе Норильска нам известно также по результатам спутникового мониторинга. Он показывает периодическую окраску рек Амбарная и Далдыкан в характерный красно-багровый цвет. Мы любим говорить, что космическая съемка — это черный ящик нашей планеты, — пояснил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. — Кроме того, негативные экологические последствия замечают местные жители — например, воду в местном озере Пясино (в него впадают обе реки) они называют мертвой и не используют ее для своих нужд.

По словам эксперта, анализы проб из данного водоема периодически показывают превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В Пясино практически не водится рыба и его сторонятся мигрирующие виды птиц и животных.

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Уже не вечная мерзлота?

По мнению ученых, периодические утечки нефтепродуктов могли повлиять не только на природное разнообразие региона, но и привести к ослаблению свайных фундаментов топливохранилищ. Именно из-за этих проблем произошло разрушение резервуара с дизельным топливом норильской ТЭЦ-3, которое привело к масштабной экологической катастрофе.

Постоянное просачивание нефтепродуктов через грунт могло вызвать быстрое развитие аборигенных микроорганизмов, которые ими питаются, — считает заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Государственной премии РФ Станислав Мещеряков. — Жизнедеятельность этих бактерий вызвала повышение температуры и таяние вечной мерзлоты, что привело к дестабилизации и последующему разрушению фундамента.

Норильск_3
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Норильске
Фото: РИА Новости/Вадим Кофман

Факт наличия нефтепродуктов в земле также доказывают спутниковые снимки. По словам ученого, на них зафиксирована топливная пленка не только в реках, но и на поверхности грунтовых вод, которые частично выходят из-под земли весной.

В этом нет ничего удивительного, учитывая состояние местных топливохранилищ, которые за длительное время эксплуатации проржавели буквально до дыр. Через них периодически и вытекает горючее. Сейчас вблизи Норильска находится как минимум три таких объекта, — отметил Станислав Мещеряков. — Часть данных загрязнений накапливается в грунтовых водах и образует пленку, которая заметна в теплое время года.

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Согласно мнению экспертов, такая ситуация может привести к разрушению фундаментов целого ряда резервуаров с нефтепродуктами, размещенных в регионе, что повлечет за собой новое масштабное загрязнение. В настоящее время помочь избежать этого может только срочный ремонт хранилищ или же строительство новых резервуаров.

Норильск_2
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Норильске
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Возможность влияния жизнедеятельности бактерий на вечную мерзлоту подтвердили в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ) им. Г.К. Скрябина.

— Колонии бактерий действительно выделяют тепло, и есть вероятность, что этот фактор мог повлиять на ситуацию с фундаментом, — считает ведущий научный сотрудник института Андрей Филонов. — Однако активный период жизни микроорганизмов в районе Норильска сводится к трем теплым месяцам, и поэтому степень их воздействия на состояние вечной мерзлоты должна быть подтверждена анализами проб грунта, находящегося под хранилищами топлива.

В компании ПАО «ГМК «Норильский никель» на запрос «Известий» ответили, что в указанные учеными периоды утечек нефтепродуктов из хранилищ компании зафиксировано не было.

— Сделать вывод о загрязнении нефтепродуктами по фото не представляется возможным, — уверены представители предприятия.

Росприроднадзор, МЧС и Минприроды не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

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