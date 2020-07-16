Могильник не исправит: что делать с загрязненным грунтом в Норильске

Захоронение загрязненной земли после разлива дизтоплива в Норильске не решит экологическую проблему, а лишь отсрочит её на несколько лет, считают опрошенные «Известиями» ученые и специалисты. В России разработаны альтернативные методы утилизации таких почв. Например, технология температурного разложения токсичной земли на безопасные составляющие и использование специальных бактерий, которые питаются продуктами нефтехимии.

В поисках решения

Разлив дизельного топлива в Норильске привел к масштабному загрязнению воды и прибрежной почвы. Значительную их часть еще предстоит собрать, обезопасив окружающую среду от токсичного горючего. И если в дальнейшем отделить солярку от воды будет достаточно просто (для этого существует метод центрифугирования, работающий за счет разности плотностей двух жидкостей), то очистка собранного токсичного грунта — куда более трудная задача.

По словам участников ликвидации аварии, решение о способе переработки загрязненной почвы пока не принято. Не исключено, что её захоронят в могильники — данный способ распространен в отечественной практике ввиду его простоты и дешевизны.

Искусство разложения

Однако в нашей стране созданы альтернативные, куда более экологичные технологии. В частности, разделение загрязненного грунта на составляющие с помощью воздействия высокой температуры, которое реализовано в новой установке российского производства.

— Загрязненный грунт поступает из приемного бункера нашей системы в герметичную камеру, которая нагревается до 400-500 °C и обеспечивает отсутствие вредных выбросов в атмосферу, — рассказал «Известиям» директор компании-разработчика Дмитрий Панин. — Там земля постоянно перемешивается с помощью лопаточно-скребкового шнекового транспортера, разделяясь на твердую фракцию и испаренные компоненты, содержащие воду и углеводороды.

Затем полученная жидкость гравитационным способом разделяется на чистую воду и дизельное топливо — последнее направляется на дальнейший нагрев камеры, что повышает экономичность метода. При этом твердая фракция на конечном этапе попадает в экструдер, формирующий из нее щебень — готовый строительный материал, который можно использовать при укладке дорог.

В настоящее время инновационная установка проходит полевые испытания. Согласно заявленным характеристикам, она способна перерабатывать от одной до пяти тонн грунта в час, а для её перевозки достаточно двух грузовых автомобилей.

Дмитрий Панин подчеркнул, что утилизация загрязненных нефтепродуктами почв в могильниках способна лишь отсрочить тяжелые последствия разлива топлива для природы. По его словам, грунт, которым засыпается шламовый амбар, пропитывается нефтью уже за 1-2 года. После чего хранилище начинает вредить экологии и представляет значительную пожарную опасность.

— Новую разработку действительно можно рассматривать, как один из инструментов ликвидации последствий аварии в Норильске. Тем более, что есть возможность дополнительного получения щебня, которой лишены иностранные аналоги, — считает президент Международного центра содействия развитию предприятий переработчиков нефтешламов и участник ликвидации аварии в Норильске Константин Песцов. — Но решение об использовании установки можно будет принять только после успешного завершения её испытаний.

Поедающие дизель

Еще одной альтернативой для очистки грунта может стать использование специальных бактерий, которые питаются углеводородами. Причем российские биопрепарараты с данным механизмом действия выгодно отличается от импортных аналогов тем, что их можно использовать в северных регионах.

— Для создания нашего средства мы изучили 220 штаммов бактерий, разлагающих углеводороды в природной среде, — рассказал ведущий научный сотрудник Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН Андрей Филонов. — Далее из этого количества были отобраны девять специализированных микроорганизмов, которые справлялись с этой задачей наилучшим образом и остаются эффективными даже при низких температурах — вплоть до 2°C.

По словам ученого, микроорганизмы могут работать с вывезенной землей после её разбавления чистым грунтом, что уменьшит концентрацию топлива и подготовит состав к использованию препарата. Также биологическое средство целесообразно применять при доочистке открытого грунта с содержанием дизельного топлива до 5% прямо на месте аварии — после того как основная часть пострадавшей почвы будет вывезена на переработку.

Ученый согласен, что захоронение пропитанного соляркой грунта в могильники нельзя назвать надежным вариантом их изоляции. По его словам, в данном случае всегда остается вероятность просачивания нефтепродуктов в сточные воды, которые распространят их на значительные расстояния.

— По состоянию на 13 июля после розлива солярки в Норильске было собрано около 180 тыс. кубометров загрязненного грунта, — отметил Константин Песцов. — При этом ожидается, что общее его количество может дойти до 350 тыс. кубометров, это очень большой объем.

По его словам, окончательное решение по выбору способа переработки загрязненной земли пока не принято.