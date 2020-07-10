Давай оспорим: сколько заплатит «Норникель» за ущерб Арктике

Ликвидация последствий ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске может обойтись «Норникелю» в 70–80 млрд рублей, считают парламентарии и экологи. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в беспрецедентные 148 млрд рублей. Эта сумма завышена в два с половиной раза, показал расчет специалистов научно-методического центра «Информатика риска». Компании выставили максимальный счет, как если бы она задержала начало работ по ликвидации на 25 суток, отмечают ученые. На самом деле сумма ущерба, если следовать действующей методике Минприроды, составляет 57 млрд. По мнению экспертов, стороны в итоге придут к соглашению и до суда дело не дойдет. В Росприроднадзоре уже заявили «Известиям», что ожидают от «Норникеля» сумму ущерба, которую компания считает справедливой. Власти Красноярского края тем временем подчеркивают, что аварий подобного масштаба в арктической зоне прежде не случалось, поэтому сейчас сложно ответить, какой суммы будет достаточно, чтобы восстановить разрушенную экосистему.

По максимуму

В научно-методическом центре «Информатика риска» провели независимый расчет по утвержденной Минприроды методике и получили сумму ущерба в два с половиной раза ниже назначенной Росприроднадзором — 57 млрд рублей.

— Всё дело в предусмотренных методикой коэффициентах, которые зависят от сроков принятия мер по ликвидации разлива, — рассказал «Известиям» кандидат технических наук, руководитель проектов центра «Информатика риска» Валентин Журавель. — Коэффициенты отражают, как велика была задержка реакции после катастрофы. Эксперты Росприроднадзора, видимо, взяли самое высокое значение — как если бы «Норникель» задержал работы на 600 и более часов либо вообще ничего не делал.

Давай оспорим Прикрытые емкости для закачки нефтепродуктов до зимы на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. 29 мая произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. т топлива Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ученый пояснил, что методика учитывает интервал от момента окончания разлива загрязняющих веществ до начала (а не окончания) принятия мер по ликвидации последствий аварии. В случае с «Норникелем» он составил 72 часа — через трое суток были установлены перехватывающие боны на реке Амбарной, хотя некоторые работы компания начала раньше.

Когда дело доходит до суда, как правило, истец спрашивает с ответчика по максимуму, рассказал Валентин Журавель. Принять или не принять эти цифры — решает именно суд. Например, при крупном разливе нефти в Керченском проливе в 2007 году Росприроднадзор выставил иск в 6,5 млрд рублей, но он был удовлетворен лишь на 200 тыс. рублей, подчеркнул он.

В самом «Норникеле» уже заявили, что оспаривают сумму, рассчитанную Росприроднадзором. В компании тоже говорят о том, что чиновники использовали максимальный штрафной коэффициент. При этом 8 июля «Норникель» вновь подтвердил обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет — письмо об этом направлено в Росприроднадзор, указали в компании.

Тем временем с суммой ущерба, объявленной Росприроднадзором, согласились министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и руководство Красноярского края, чьи региональные специалисты (сотрудники краевого министерства экологии и рационального природопользования, ученые Сибирского федерального университета) участвовали в оценке по заданию ведомства.

Компания «Норникель» имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба, однако Министерство природных ресурсов и экологии официально зафиксировало весь причиненный вред , сообщал ранее Дмитрий Кобылкин.

Давай оспорим Вид на здание заполярного филиала горно-металлургической компании «Норникель» на улице Октябрьской Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В ответ на запрос «Известий» по поводу справедливости размера иска губернатор Красноярского края Александр Усс пояснил, что вопрос здесь, скорее, лежит в другой плоскости.

— Достаточно ли будет этих средств для того, чтобы восстановить разрушенную экосистему? Точного ответа нет. Аварий подобного масштаба в арктической зоне прежде не случалось, — подчеркнул он. — Основные характеристики причиненного природе вреда на данный момент зафиксированы. Но для получения полной картины необходимы наблюдения в динамике. Мы их будем продолжать. В том числе для того, чтобы корректировать работы по восстановлению экосистемы. Скорее всего, для этого потребуются не месяцы, а годы.

Губернатор подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в профессионализме специалистов федерального уровня и объективности их выводов.

Торг уместен

Реальная сумма, которую может заплатить «Норникель» за ущерб от аварии, составит 70–80 млрд рублей, полагает член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Борис Кокотов. Он считает, что до суда дело не дойдет, а снижения суммы удастся добиться в результате торга. Росприроднадзор и «Норникель» могут организовать согласительную комиссию, где обе стороны предложат свою оценку фактического размера вреда окружающей среде.

— Если удается найти устраивающую обе стороны сумму, они подписывают соглашение, и инцидент считается исчерпанным, — отметил Борис Кокотов. — Для имиджа компании важно завершить дело мировым соглашением.

В Росприроднадзоре «Известиям» подтвердили, что ожидают от «Норникеля» объявления суммы ущерба, которую компания считает справедливой.

В Совете Федерации также не исключают корректировку до 70–80 млрд рублей. Как отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ Алексей Майоров, последствия аварии для окружающей среды колоссальны, однако с трудом поддаются подсчету.

Давай оспорим Рабочий на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, Росприроднадзор может уменьшить заявленный размер ущерба до 100 млрд рублей. Сумма в 70–80 млрд слишком оптимистична, полагает он.

Если же дело всё же дойдет до суда, то любое его решение просто обречено стать прецедентом, на который будут ссылаться еще много лет, считает Александр Колотов, член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов, российский координатор экологической коалиции «Реки без границ».

Эксперт отметил, что в таком объеме экологический ущерб в России еще никому не предъявляли.

Об этом же говорит и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. За разлив такого масштаба запрошенную сумму в $2 млрд не платил никто, подчеркнул он. По масштабам катастрофы аварию на предприятии «Норникеля» сравнивают с разливом в Коми в 1994 году: тогда дело закончилось займом у Мирового банка в $90 млн, которые были потрачены на ликвидацию ущерба и разработку методики по его ликвидации.