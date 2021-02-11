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Красноярский край потребовал от «Норникеля» возместить ущерб природе на 494 млн рублей

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«Норильский никель» получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей. Об этом говорится в сообщении металлургической компании 11 февраля.

Часть взысканной с «Норникеля» суммы пойдет в резервный фонд правительства

«Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило в АО «НТЭК» («Норильско-Таймырская энергетическая компания», входит в группу компаний «Норильский никель») требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, связанного с разливом дизельного топлива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 г. Норильска, в размере 494 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, которые занесены в Красную книгу России, охотничьих ресурсов и в целом среде обитания объектов животного мира.

В сообщении правительство Красноярского края предложило компании возместить нанесенный ущерб в 30-дневный период со дня получения требования или принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда.

29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, сотрудники ТЭЦ задержаны.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный окружающей среде, почти в 148 млрд рублей, однако «Норникель» с методикой расчета не согласился.

В начале февраля арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за экологический ущерб от аварии, практически полностью удовлетворив иск Росприроднадзора.

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