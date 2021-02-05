Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти Латвии введут штрафы за просмотр российских телеканалов
Пресс-релизы
В Москве представят уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена
Мир
Энергоблок отключился на Запорожской ТЭС на Украине
Армия
Атомная подлодка «Северодвинск» поразила учебную цель ракетой «Калибр»
Мир
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube
Общество
В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
Спорт
«Лужники» подали заявки на матч ЧМ-2022 Россия–Хорватия и еще два чемпионата
Общество
В РАН допустили выдвижение создателей российских вакцин на Нобелевскую премию
Сюжет:

Часть взысканной с «Норникеля» суммы направят на целевые программы Минприроды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сумма, которую по решению суда должна выплатить в федеральный бюджет Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), являющаяся «дочкой» ПАО «Норникель», будет направлена на целевые программы Минприроды РФ. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Торг умаслен: удастся ли «Норникелю» снизить размер штрафа за аварию
Семикратную разницу в оценках ущерба окружающей среде объяснила глава Росприроднадзора

«Часть взысканных с дочерней компании «Норникеля» средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности)», — сообщили «РИА Новости» в Минфине.

Отмечается, что далее средства направят в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы.

«По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в этот же день Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Норникель», в свою очередь, намерен внимательно ознакомиться с решением суда.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

10 сентября региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021