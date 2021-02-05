Часть взысканной с «Норникеля» суммы направят на целевые программы Минприроды

Сумма, которую по решению суда должна выплатить в федеральный бюджет Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), являющаяся «дочкой» ПАО «Норникель», будет направлена на целевые программы Минприроды РФ. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Часть взысканных с дочерней компании «Норникеля» средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности)», — сообщили «РИА Новости» в Минфине.

Отмечается, что далее средства направят в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы.

«По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в этот же день Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Норникель», в свою очередь, намерен внимательно ознакомиться с решением суда.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

10 сентября региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу.