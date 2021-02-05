Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Госсекретарь США поздравил РФ с эффективностью «Спутника V»
Мир
Памятник Бандере облили краской во Львове
Мир
Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения
Армия
Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие
Общество
В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий
Общество
Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре
Мир
Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США
Общество
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ
Авто
Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест
Сюжет:

«Норникель» прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ в Норильске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Норникель» намерен внимательно ознакомиться с решением суда о штрафе в 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске после получения полного текста постановления. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет компания на своем официальном сайте.

Торг умаслен: удастся ли «Норникелю» снизить размер штрафа за аварию
Семикратную разницу в оценках ущерба окружающей среде объяснила глава Росприроднадзора

«В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в беседе с «Известиями» указала на важность этого события для экологической повестки РФ.

«Сегодняшнее решение говорит о том, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства. Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство», — уверена заместитель главы правительства.

Она также отметила необходимость вкладывать средства в модернизацию производства и внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать повторения подобных аварий. Как указала Абрамченко, модернизировать производственный процесс гораздо дешевле, чем возмещать ущерб от случившейся катастрофы.

Вице-премьер пообещала поставить на личный контроль направление полученных средств целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории Норильска.

«Это действительно судьбоносный день, это действительно переломный день, мы можем зафиксировать, что с этого момента экологическая повестка становится актуальной. Будут внесены изменения в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными», — заключила она.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

10 сентября региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021