«Норникель» прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ в Норильске

«Норникель» намерен внимательно ознакомиться с решением суда о штрафе в 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске после получения полного текста постановления. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет компания на своем официальном сайте.

«В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в беседе с «Известиями» указала на важность этого события для экологической повестки РФ.

«Сегодняшнее решение говорит о том, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства. Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство», — уверена заместитель главы правительства.

Она также отметила необходимость вкладывать средства в модернизацию производства и внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать повторения подобных аварий. Как указала Абрамченко, модернизировать производственный процесс гораздо дешевле, чем возмещать ущерб от случившейся катастрофы.

Вице-премьер пообещала поставить на личный контроль направление полученных средств целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории Норильска.

«Это действительно судьбоносный день, это действительно переломный день, мы можем зафиксировать, что с этого момента экологическая повестка становится актуальной. Будут внесены изменения в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными», — заключила она.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

10 сентября региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. На следующий день «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В свою очередь в середине января суд принял решение не назначать судебные экспертизы по данному делу