Суд отказал «Норникелю» в экспертизах для проверки данных Росприроднадзора

Арбитражный суд Красноярского края 15 января принял решение не назначать судебные экспертизы в деле о взыскании почти 148 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель».

Ответчик в лице НТЭК ходатайствовал о проведении трех экспертиз. Одна из них должна была решить разногласия НТЭК и Росприроднадзора о степени растворимости дизельного топлива, находившегося в резервуарах №4 и №5, в воде ручьев Безымянный, Далдыкан и реки Амбарная, пишет «Интерфакс».

Еще одна экспертиза касалась определения массы нефтепродуктов, попавших в воду. НТЭК считает, что Росприроднадзор не учел в своих расчетах состав водотопливной смеси, а также тот объем дизтоплива, который сгорел и был снят с земли. По мнению ответчика, это всё зачтено в объем попавшего в воду топлива.

Третья экспертиза должна была определить размер вреда, нанесенного почвам.

О том, что региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3, стало известно 10 сентября.

На следующий день компания «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.