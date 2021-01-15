Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протяженность дорожных заторов в Москве достигла 35 км
Мир
Трамп попросил конгресс сократить бюджетные расходы на $27,4 млрд
Общество
Более 3 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве на праздники
Мир
Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 26
Общество
В Москве запустят программу «Молоды душой» для пожилых волонтеров
Мир
Аргентина направила в Россию самолет за второй партией вакцины «Спутник V»
Происшествия
Более 5 тыс. жителей Тверской области остались без света из-за непогоды
Общество
Врач рекомендовал привитым от COVID-19 в Крещение не окунаться в прорубь
Общество
Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве
Сюжет:

Суд отказал «Норникелю» в экспертизах для проверки данных Росприроднадзора

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд Красноярского края 15 января принял решение не назначать судебные экспертизы в деле о взыскании почти 148 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), являющейся «дочкой» ПАО «Норникель».

В суд идет: заплатит ли «Норникель» рекордные 148 млрд за экологическую катастрофу
В Росприроднадзоре уже подали иск и сообщили, что компания так и не предоставила собственную оценку ущерба Арктике

Ответчик в лице НТЭК ходатайствовал о проведении трех экспертиз. Одна из них должна была решить разногласия НТЭК и Росприроднадзора о степени растворимости дизельного топлива, находившегося в резервуарах №4 и №5, в воде ручьев Безымянный, Далдыкан и реки Амбарная, пишет «Интерфакс».

Еще одна экспертиза касалась определения массы нефтепродуктов, попавших в воду. НТЭК считает, что Росприроднадзор не учел в своих расчетах состав водотопливной смеси, а также тот объем дизтоплива, который сгорел и был снят с земли. По мнению ответчика, это всё зачтено в объем попавшего в воду топлива.

Третья экспертиза должна была определить размер вреда, нанесенного почвам.

О том, что региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от ЧП на ТЭЦ-3, стало известно 10 сентября.

На следующий день компания «Норникель» заявила, что планирует опросить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В конце мая на ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего разлилось более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, началась ликвидация аварии.

Правоохранительные органы возбудили дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин, который подал в отставку 20 июня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной, так как, по мнению руководства компании, ведомство неправильно произвело расчеты ущерба.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021