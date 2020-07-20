Мэр Норильска ушел в отставку

Мэр Норильска, фигурант дела о разливе дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Ринат Ахметчин подал в отставку, передает «РИА Новости» 20 июля со ссылкой на городскую мэрию.

«Ахметчин подал в отставку», — сказано в сообщении.

Сам градоначальник объяснил уход с поста негативом в свой адрес после совещания по коронавирусу с губернатором края.

«После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял. Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке», — пояснил Ахметчин журналистам.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города признался, что знал о разливе топлива на ТЭЦ-3 еще в день происшествия.

При этом Ахметчин не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

15 июля стало известно, что глава Норильска направил письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

В письме было указано о несоответствиях статистики Роспотребнадзора и реальных, лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в городе. Это несоответствие, по мнению мэра, свидетельствует о сокрытии реальной информации о заболеваемости от федеральных органов власти.

По словам Ахметчина, просьбы о помощи, направленные губернатору, остались без результата.