Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин предложил Дегтяреву пост врио главы Хабаровского края
Общество
Председатель СК запросил доклад о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Общество
Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам
Мир
Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа
Общество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Сюжет:

Мэр Норильска ушел в отставку

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Норильска, фигурант дела о разливе дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Ринат Ахметчин подал в отставку, передает «РИА Новости» 20 июля со ссылкой на городскую мэрию.

Могильник не исправит: что делать с загрязненным грунтом в Норильске
Альтернативой захоронению могут стать технология температурного разложения токсичных почв и поедающие нефтепродукты бактерии

«Ахметчин подал в отставку», — сказано в сообщении.

Сам градоначальник объяснил уход с поста негативом в свой адрес после совещания по коронавирусу с губернатором края.

«После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял. Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке», — пояснил Ахметчин журналистам.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию. Глава города признался, что знал о разливе топлива на ТЭЦ-3 еще в день происшествия.

При этом Ахметчин не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

15 июля стало известно, что глава Норильска направил письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

В письме было указано о несоответствиях статистики Роспотребнадзора и реальных, лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в городе. Это несоответствие, по мнению мэра, свидетельствует о сокрытии реальной информации о заболеваемости от федеральных органов власти.

По словам Ахметчина, просьбы о помощи, направленные губернатору, остались без результата.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020