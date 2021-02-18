Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) избран новым патриархом Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом 18 февраля сообщил портал Blic.
Предстоятеля церкви выбрал жребий. Конверты с именами трех кандидатов поместили среди страниц Евангелия, откуда конверт с именем нового патриарха вытащил монах Матей из монастыря Сисоевац.
Среди претендентов были Ириней Бачки, епископ Ефрем из Баня-Луки и митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. Таким образом, Порфирий стал 46-м патриархом Сербской православной церкви.
Тайное голосование епархиальных и викарных епископов, собравшихся в четверг в крипте храма Святого Саввы для избрания нового главы Сербской православной церкви, завершено.