СК возбудил дело о покушении на убийство женщин и ребенка в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, пытавшегося в ходе разбойного нападения сжечь в жилом доме в подмосковном Пушкине двух женщин и ребенка. Об этом говорится 18 февраля в сообщении на сайте Следственного комитета России.

54-летний мигрант обвиняется в разбойном нападении и покушении на убийство трех человек.

«По данным следствия, 26 января 2021 года подозреваемый из корыстных побуждений незаконно проник в частный дом, расположенный в городе Пушкино, где совершил разбойное нападение на двух женщин, потребовал передать ему мобильные телефоны и имеющиеся в доме денежные средства», — рассказали следователи.

Угрожая женщинам, мужчина заставил их связать друг друга, облил пол в комнате, где находился и малолетний ребенок, горючей жидкостью и поджог.

Потерпевшие смогли выбраться из горящего помещения, они не пострадали. Подозреваемый задержан, назначен ряд экспертиз.

В конце января Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пытался сжечь супругу. Женщина была госпитализирована с ожогами более 65% поверхности тела.