Житель ХМАО облил супругу бензином и поджег из-за ревности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который пытался сжечь супругу. Женщина госпитализирована с ожогами более 65% поверхности тела.

Инцидент произошел в Нефтеюганском районе. По версии следствия, 23-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности облил супругу бензином и поджег. Когда на женщине сгорела почти вся одежда, пламя потухло. Тогда мужчина вызвал скорую помощь.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного с особой жестокостью. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина сжег автомобиль из-за мести водителю. Конфликт между обвиняемым и водителем произошел за месяц до поджога. Автомобилист чуть не сбил мужчину на пешеходном переходе.