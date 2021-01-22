В Красноярске мужчина поджог автомобиль из-за мести

В Красноярске направили в суд уголовное дело против местного жителя, который поджог автомобиль из-за мести, сообщается на сайте регионального ГУ МВД в пятницу, 22 января.

В ходе расследования было установлено, что 22-летний обвиняемый переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него чуть не наехал автомобиль Lexus. Из-за этого между молодым человеком и водителем произошел конфликт.

«Спустя месяц злоумышленник увидел этот автомобиль на парковке возле одного из жилых домов в Свердловском районе, и решил отомстить своему обидчику. Для этого он облили капот машины бензином и поджог его. Общий ущерб от его противоправных действий составил около 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

На данный момент материалы дела направлены в Свердловский районный суд города.

В конце декабря сообщалось, что нетрезвый житель Екатеринбурга сжег машину любовницы прямо посреди дороги.