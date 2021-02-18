Названо место прощания с Андреем Мягковым

Прощание с актером Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова, дата уточняется, сообщил 18 февраля художественный руководитель театра Сергей Женовач.

О смерти актера ранее 18 февраля «Известиям» сообщили в театре.

По информации телеканала РЕН ТВ, Мягкову стало плохо ночью, он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики скорой пытались реанимировать его около часа, однако это не помогло. Около 5:00 врачи констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Мягкова.

Певец Лев Лещенко назвал Мягкова нравственным ориентиром и любимым актером за его «добрые, открытые, сердечные» роли.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В старших классах школы увлекся театром, Школу-студию МХАТ окончил в 1965 году, после чего был принят в труппу театра «Современник».

Впервые он появился на киноэкранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

В 1975 году снялся в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», позднее в его же фильме «Служебный роман». В число самых популярных фильмов с участием Андрея Мягкова входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.