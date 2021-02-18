Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 18 февраля, на странице политика в Instagram.
«Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память», — сказал столичный мэр.
По словам Собянина, народный артист РСФСР играл естественно и искренне. За это качество многие любили и сопереживали его героям — Лукашину, Новосельцеву, Хвостову. Он был органичен в любой роли — от комедии до драмы.
Мэр добавил, что Мягков был одним из самых любимых актеров советского времени.
Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В старших классах школы увлекся театром, Школу-студию МХАТ окончил в 1965 году, после чего был принят в труппу театра «Современник». Актер снялся более чем в 40 картинах. Самые известные, принесшие ему всеобщую славу, фильмы Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Он был по большей части комедийным актером, но и крупные драматические роли были в его карьере, такие как Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова.
Мягков скончался на 83-м году жизни. О его смерти ранее в этот же день «Известиям» сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания с актером пока не названы.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, он сыграл в десятках советских фильмов, включая кинохиты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Андрей Мягков в роли Алеши и Кирилл Лавров в роли Ивана в последнем фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы»
Фото: РИА Новости/И. Назаров
В роли Сергея Хлебникова в фильме «Гроссмейстер», снятом в 1972 г. по сценарию Леонида Зорина
Фото: РИА Новости/Б. Чевелев
В свободное от театра и кино время актер писал детективные романы и картины
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками «Иронии судьбы», неизменного новогоднего хита, который на отечественном телевидении знаменует наступление зимних праздников на протяжении последних 45 лет
Фото: РИА Новости/В. Алисов
В роли Треплева в спектакле «Чайка» - первом в МХТ имени А. П. Чехова после раскола МХАТа в 1987 году
Фото: РИА Новости
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и его жена Анастасия Вознесенская в роли директора рынка в фильме «Гараж»
Фото: РИА Новости
На съемках фильма «Служебный роман», который в 1978 г. посмотрели свыше 58 млн зрителей
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Блестящий дуэт Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих - в истории о любви строгого, но несчастного директора статистического учреждения Людмилы Прокофьевны Калугиной и робкого, но доброго подчиненного, отца-одиночки Анатолия Ефремовича Новосельцева
Фото: РИА Новости
Гениальное исполнение роли Карандышева в фильме «Жестокий романс». Артист чуть не погиб во время съемок сцены, когда его лодка попадает под буксир
Фото: РИА Новости
С Никитой Михалковым (Паратовым)
Фото: РИА Новости
Выход на поклон после спектакля в театре «Современник», куда Мягков пришел после окончания Школы-студии МХАТ в 1965 г. и служил там до перехода во МХАТ в 1977 году
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин