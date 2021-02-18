Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 18 февраля, на странице политика в Instagram.

«Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память», — сказал столичный мэр.

По словам Собянина, народный артист РСФСР играл естественно и искренне. За это качество многие любили и сопереживали его героям — Лукашину, Новосельцеву, Хвостову. Он был органичен в любой роли — от комедии до драмы.

Мэр добавил, что Мягков был одним из самых любимых актеров советского времени.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В старших классах школы увлекся театром, Школу-студию МХАТ окончил в 1965 году, после чего был принят в труппу театра «Современник». Актер снялся более чем в 40 картинах. Самые известные, принесшие ему всеобщую славу, фильмы Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Он был по большей части комедийным актером, но и крупные драматические роли были в его карьере, такие как Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова.

Мягков скончался на 83-м году жизни. О его смерти ранее в этот же день «Известиям» сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания с актером пока не названы.