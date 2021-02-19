Адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий Стратегическое командование США, ответственное за ядерное сдерживание, недавно заявил: «существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если они почувствуют, что обычные потери будут угрожать режиму или государству».

Значит ли это, что слова Рональда Рейгана и Михаила Горбачева о том, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», а «каждое государство, обладающее ядерным оружием, должно отказаться от любых вариантов, связанных с началом ядерной войны», устарели, и мы должны готовиться к Армагеддону?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить слова президента США Джо Байдена о том, что «Америка вернулась к нормальной внешней политике», которая будет пронизана «американскими ценностями».

На это профессор Гарварда Стивен Уолт точно подметил: «Когда американские внешнеполитические чиновники гибко и непредвзято преследовали реалистичные цели, они в основном преуспевали. Когда они пытались сделать невозможное, слишком сильно полагались на военную силу и открытое принуждение, и ожидали, что другие государства будут игнорировать свои собственные интересы и просто делать то, что им говорят, эти американские чиновники в основном терпели неудачу».

Профессор Уолт не представил последствий этих неудач, но это сделали его коллеги из университета Брауна. Результаты довольно пугающие: с 2001 года более 801 тыс. человек погибли из-за прямого военного насилия, в том числе более 335 тыс. гражданских лиц. Число раненых в несколько раз больше, 37 млн человек стали военными беженцами и перемещенными лицами. Десятки тысяч американцев были убиты и ранены, а федеральный ценник США за войны после терактов 11 сентября составляет более $6,4 трлн.

Так что же имеет в виду Байден, когда говорит о возвращении к «нормальной политике»? Это особенно важно понимать, поскольку, будучи сенатором и вице-президентом, он поддерживал все эти войны.

Еще один интересный вопрос возникает, когда слышишь о возвращении американских ценностей во внешнюю политику США. Помимо очевидного факта, что Вашингтон часто работает с диктаторскими режимами и поддерживает их, когда это служит его интересам, само значение термина «ценности» сегодня стало довольно двусмысленным.

Американское общество сильно поляризовано, и, судя по частым оскорбительным риторическим обменам между республиканцами и демократами, конфликтующие стороны, по-видимому, исповедуют разный набор ценностей. Более того, внутри каждой партии есть такие группы, как, например, республиканцы из проекта Линкольна, или радикальные левые демократы, а также неоконсервативные и либеральные интервенционисты, чьи «ценности» предают лучшие традиции обеих партий.

Поэтому, как правильно полагает Стивен Кук из Совета по международным отношениям, американцы «должны сначала исправить ущерб, который они нанесли своим собственным ценностям, принципам и идеалам». По его мнению, если США этого не сделают, «их послания миру о свободе, демократии и правах человека не будут серьезно восприниматься в других странах».

Шансы на то, что американский истеблишмент последует совету Кука, невелики, а Россия, Китай и некоторые другие страны не готовы признать гегемонию США. Означает ли это, что глобальный конфликт неизбежен? Некоторые могут смириться с этой мрачной судьбой, но есть много американцев и русских, которые согласны со знаменитым певцом Стингом, когда он поет: «Я не разделяю эту точку зрения». И они предлагают начать диалог о том, как избежать катастрофы.

Ведь можно не перебрасываться обвинениями и угрозами в тех сферах, где достижение компромисса сейчас кажется весьма сложным, если не невозможным, а начать с тех областей, где у всех сторон есть по-настоящему общий интерес. Почему бы не заняться вопросами спасения планеты, по которым Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзинпинь и лидеры других стран в целом имеют общее мнение?

Одной из таких областей, безусловно, может быть климат. При этом для старта любого глобального сотрудничества нужны ориентиры и символы. Например, очевидную идею предлагают ученые, которые подсчитали, что в мире есть еще достаточно земли, пригодной для восстановления лесов путем высадки 1,2 триллиона деревьев — они будут способствовать уменьшению концентрации вредных веществ в атмосфере.

Более половины потенциала лесовосстановления приходится на шесть стран: Россию, США, Канаду, Австралию, Бразилию и Китай. И нет таких препятствий, которые помешали бы России и США возглавить эти международные усилия.

Ко всему прочему, при всех различиях между президентами Трампом и Байденом, похоже, эта идея — редкий случай, когда их мнения сходятся.

13 октября 2020 года, следуя своему обещанию, сделанному во время Всемирного экономического форума 2020 года в швейцарском Давосе, Трамп подписал исполнительный указ о создании «Межведомственного совета о высадке триллиона деревьев», который будет отвечать за координацию поддержки федеральным правительством этой инициативы.

В то же время, Байден заявил: «На мой взгляд, мы слишком долго ждали, чтобы справиться с климатическим кризисом, и мы больше не можем ждать, пришло время действовать». Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посланник США по климату Джон Керри также обсудили реализацию Парижского соглашения в ходе телефонного разговора 13 февраля. А связи с этим у американских и российских активистов появилась идея привлечь к процессу борьбы против изменения климата широкую общественность и провести международный флешмоб по высадке деревьев 25 апреля. Ведь это символическая дата, когда военные США и СССР встретились в 1945 году на реке Эльба в немецком городе Торгау, чтобы покончить с жестоким нацистским режимом и положить конец Второй мировой войне.

Одно из таких деревьев было посажено еще в 2015 году рядом со скульптурой «Встреча на Эльбе» работы народного художника РФ Александра Бурганова, установленной в одном из переулков Арбата Сивцев Вражек в присутствии российских и американских зрителей, включая сотрудников посольства США. На табличке рядом с деревом написано, что оно посвящено дружбе народов США и России.

Организаторы флэшмоба считают, что это дерево могло бы стать тем самым символом для начала сотрудничества. А оно, как известно, помогает избежать даже самых страшных катастроф.

Автор — президент Американского университета в Москве

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