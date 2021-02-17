Дипмиссия РФ в Мьянме заявила об отсутствии угрозы дипломатам на фоне протестов

Протесты против властей в Мьянме у иностранных посольств, в том числе российского, проходят каждый день, угрозы дипломатам РФ нет, вопрос об их эвакуации из страны не стоит. Об этом в среду, 17 февраля, «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Янгоне Антон Анисимов.

По его словам, движение гражданского неповиновения набирает обороты: ежедневно возле зданий иностранных дипмиссий проходят пикеты против действующей администрации.

«Акции проходят мирно, угрозы сотрудникам российского диппредставительства не представляют, вопрос об эвакуации не стоит», — подчеркнул Анисимов.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Арест госсоветника Аун Сан Су Чжи продлен до 17 февраля.

После госпереворота в Мьянме почти полностью отключили интернет. 12 февраля военные, озвучив идею о «строительстве нового демократического государства», помиловали более 23 тыс. заключенных.

В связи с ситуацией в стране администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников переворота и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд.