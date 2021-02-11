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США ввели санкции против участников военного переворота в Мьянме

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Администрация США вводит адресные санкции в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также блокирует им доступ к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, президент США Джо Байден, передает CNN.

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Американский лидер призвал военных Мьянмы немедленно освободить демократических лидеров и активистов, а также «отказаться от власти, которую они захватили».

«Американское правительство делает шаги, чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к $1 млрд из средств правительства Бирмы [Мьянмы], которые находятся в США. И сегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей», — заявил Байден.

По его словам, первый круг лиц, в отношении которых будут введены ограничения, власти США определят уже на текущей неделе.

«Мы также введем строгий экспортный контроль. Мы заморозим активы, которые приносят пользу правительству Мьянмы. В то же время мы продолжим нашу поддержку здравоохранения, гражданского общества, а также других сфер, которые напрямую помогают населению», — добавил президент США.

1 февраля военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После задержания руководителей Мьянмы военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

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