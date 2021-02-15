Госсоветнику Мьянмы продлили арест до 17 февраля

Задержанная пришедшими к власти в Мьянме военными глава МИД Аун Сан Су Чжи останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил журналистам ее адвокат Кхин Маунг Зау.

«Мы приехали сюда, чтобы подать доверенность, и поговорили с окружным судьей. По его словам, предварительное заключение под стражу — до 17 (февраля), а не до сегодняшнего дня (как ожидалось)», — цитирует юриста агентство Reuters.

Накануне в Мьянме прошли манифестации против военного переворота. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными. На фоне протестов почти полностью отключили интернет.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого были задержаны президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.