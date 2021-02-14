В Мьянме почти полностью отключили интернет

В Мьянме в воскресенье, 14 февраля, на фоне протестов почти полностью отключили интернет. Четыре главных местных провайдера недоступны. Об этом в Twitter сообщает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

По ее данным, с 1:00 (21:30 мск) доступ в сеть упал до 14% от обычного уровня «вслед за информационной блокадой по приказу властей».

«Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, всё больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность», — написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.

В субботу на минувшей неделе доступ в сеть в стране упал до 54%.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот, в ходе которого были задержаны президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

12 февраля военные Мьянмы помиловали 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.

Накануне администрация США сообщила о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме и о блокировке для них доступа к находящимся в США средствам их страны в размере $1 млрд.